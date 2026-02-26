Corinthians avança por Jesse Lingard, ex-Manchester United

O Corinthians encaminhou a contratação de Jesse Lingard. A informação foi antecipada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Lance!. Revelado pelo Manchester United, o meia-atacante estava no FC Seoul até o fim da última temporada e, atualmente, está livre no mercado.

Segundo apuração, a ideia é firmar contrato até o final do ano. Ainda não há acordo fechado, mas o modelo prevê a chegada sem custos, com o Corinthians arcando com os salários. Recentemente, Lingard também foi sondado pelo Remo.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Lingard viveu seu auge entre 2015 e 2020. Nesse período, dividiu elenco com Memphis Depay nas temporadas 2015 e 2016. Além dos Red Devils, o inglês passou por Derby County, West Ham United e Nottingham Forest. Aos 33 anos, atuava no futebol sul-coreano nas últimas duas temporadas.

Memphis e dívida com o Talleres: novas negociações prioritárias no Corinthians

Após conseguir resolver a questão do transfer ban envolvendo o Santos Laguna na negociação por Félix Torres e reforçar o elenco do técnico Dorival Júnior para a sequência da temporada, o Corinthians já trabalha em outras frentes imediatas para evitar "novas bolas de neve".

A situação mais preocupante é a do Talleres, da Argentina, referente à dívida pela contratação do meio-campista Rodrigo Garro. Osmar Stabile, presidente do Corinthians, esteve no país para negociar o débito do Timão com o clube argentino.

Em junho de 2024, clube argentino abriu processo na Fifa contra o Corinthians, cobrando o pagamento de US$ três milhões (cerca de R$ 15 milhões) referentes a parcelas não quitadas do contrato, que previa a antecipação dos valores em caso de inadimplência.

Após a análise das alegações das partes, a Fifa deu ganho de causa ao Talleres, determinando que o Corinthians pague US$ 3.612.000 (R$ 19.463.262 na cotação atual), acrescidos de juros de 18% ao ano, além de multa de US$ 722.400 (R$ 3.893.952,72).