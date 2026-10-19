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Auxiliar do Corinthians analisa empate e destaca Seedorf: 'Evoluindo'

Léo Porto comenta decisões tomadas em conjunto com o treinador holandês

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
19/10/2026 23:05
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Leo Porto no banco de reservas
Leo Porto comandou o Corinthians de forma interina (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

O Corinthians empatou com o Vitória na noite desta segunda-feira (19), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A equipe foi comandada pelo auxiliar técnico Léo Porto, já que o treinador Clarence Seedorf não teve sua documentação regularizada a tempo de estrear à frente do Timão.

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Léo Porto comentou sobre o trabalho realizado durante a semana e a participação de Clarence Seedorf nas decisões da equipe.

— A gente trabalhou em conjunto nesta semana, tentamos testar diferentes formações. Os jogadores que iniciaram, decidimos juntos. Temos um grupo forte, acreditamos muito nos jogadores que temos. Vamos continuar avaliando nos próximos jogos para melhorar o rendimento do time. Creio que hoje o rendimento foi melhor — disse o auxiliar.

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Seedorf durante coletiva
Seedorf acompanhou a coletiva de Léo Porto na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

O comandante também analisou as dificuldades do Corinthians diante do Vitória, principalmente na conclusão das jogadas e na organização defensiva. O auxiliar destacou as oportunidades criadas pela equipe, mas reconheceu a necessidade de corrigir erros para transformar o desempenho em resultados positivos.

— Tivemos duas ou três chances claras no primeiro tempo, faltou a gente concluir melhor as jogadas. É continuar trabalhando, buscar criar mais chances de gol e aproveitá-las. Tivemos oportunidades, mas faltou finalizar melhor para marcar e sair com a vitória — explicou.

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— Hoje fomos penalizados com o gol sofrido. O gol saiu depois de um bom primeiro tempo nosso. Vamos continuar trabalhando a parte defensiva, todos os jogadores estão envolvidos. Temos um grupo de qualidade, que trabalha bem. Se nos defendermos bem e sofrermos poucos gols, vamos conseguir marcar e sair com as vitórias — concluiu.

Gabriel Paulista com a bola durante Corinthians x Vitória
Corinthians e Vitória se enfrentaram pelon Brasileirão (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 56 jogos disputados na temporada de 2026 com uma campanha de 20 vitórias, 16 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 59 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 56, aproximadamente um por confronto.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 31 rodadas, o Corinthians conquistou apenas oito vitórias, além de nove empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35%. O desempenho ofensivo também é limitado, com 32 gols marcados, média de um por jogo, enquanto a defesa foi vazada 39 vezes, média de 1,3 por partida.

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O momento recente evidencia a crise vivida pelo Corinthians na competição. Nos últimos nove jogos do Brasileirão, a equipe acumulou oito derrotas e apenas um empate, somando 4% de aproveitamento. Nesse período, o time marcou oito gols, média de 0,9 por partida, e sofreu 19, média de 2,1. A sequência negativa aumenta a pressão sobre o clube na luta contra o rebaixamento.

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