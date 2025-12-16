Matheuzinho e Raniele concederam entrevista coletiva nesta terça-feira (16), no CT Dr. Joaquim Grava. O evento ocorreu às vésperas do confronto entre Corinthians e Vasco, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O lateral-direito relembrou o tempo de Flamengo e rasgou elogios ao treinador da equipe carioca.

- Eu sou um grande admirador do Fernando Diniz, eu já sofri bastante com os times dele, jogando no próprio Flamengo na época contra o São Paulo, a gente apanhou bastante para ele. É um treinador que tem as suas ideias, que implementa isso no clube e vai até o final, isso que eu admiro nele, independente da situação que está o time dele, ele vai até o final com a ideia dele. Claro que é um time difícil de se enfrentar, ele tenta colocar o máximo de jogador possíveis no lado da bola, ele tenta nos surpreender do lado oposto, coloca a maior de um time do lado, então temos que tomar muito cuidado pois é um treinador inteligente, ele sabe quais são as melhores funções do time dele - disse Matheuzinho em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava.

O lateral-direito defendeu o Flamengo entre 2020 e 2024. Logo em seu primeiro ano no clube, acabou eliminado pelo São Paulo de Fernando Diniz nas quartas de final da Copa do Brasil, com placar agregado de 5 a 1. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã, e confirmou a classificação com um 3 a 0 no MorumBis.

Dupla do Timão concedeu entrevista coletiva (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Duelo de técnicos

Fernando Diniz chegou ao Vasco em maio de 2025. Desde então foram 42 jogos, com 16 vitórias, 9 empates e 17 derrotas. A equipe cresceu ao longo da temporada com chegadas de reforços como: André Gomes, Cuesta e Robert Renan. Matheuzinho alertou para a melhora de desempenho do adversário, mas demonstrou confiança em Dorival Júnior.

- Nessa última janela chegaram alguns jogadores ao time titular que estão ajudando, precisamos tomar cuidado pois é um time inteligente, mas do nosso lado temos o Dorival, que dispensa comentários, que sabe estudar o time adversário, tenho certeza que ele vai apresentar uma proposta boa para enfrentar o time do Diniz, será um jogo de detalhes, temos que estar focados para não errar, ser superior ao Vasco e sair com o título.

Decisão

Os primeiros 90 minutos da final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians chega de uma classificação sofrida contra o Cruzeiro, nas semifinais, decidida nos pênaltis.

No outro lado, o Vasco também garantiu a vaga nas penalidades, após vencer o Fluminense. A partida final será no domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.