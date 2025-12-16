O Corinthians encara o Vasco nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Em 2024, esse cenário parecia improvável, com a equipe na zona de rebaixamento, e poucas chances matemáticas de disputar a competição no ano seguinte.

Na época, a única chance de o Timão garantir vaga na Copa do Brasil era por meio da Libertadores. Nas rodadas finais do Brasileirão, o clube alvinegro emendou nove vitórias consecutivas, saltou da 18ª para a 7ª colocação e confirmou presença na atual edição do torneio nacional.

Ao longo da disputa, o Corinthians eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. Na véspera do jogo com o Vasco, Raniele exaltou o poder de superação do clube alvinegro e relembrou grandes momentos da equipe na temporada.

- Eu ouvi uma frase que é: "O cemitério do futebol está cheio de favoritos". Ano passado a gente tinha cerca de 0,004% de chances de ir para a Copa do Brasil, um campeonato que a gente talvez nem tivesse, e hoje estamos em uma final. No Paulistão, todo mundo dava que a gente não ia passar da fase de grupos, e fomos campeões. Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil diziam que não iríamos passar do Palmeiras. Não tem nada o que falar, continuem duvidando, a gente continua fazendo história, nosso trabalho é dentro de campo, provar que o Corinthians é grande, que a camisa pesa, que nosso elenco é capaz, nossa parte é essa - disse o jogador do Timão em entrevista coletiva.

Volante falou sobre favoritismo e exaltou a reviravolta do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Decisão para o Corinthians

A primeira parte da final será nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto de volta está marcado para o domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Raniele destacou a necessidade de construir um resultado favorável ao lado da Fiel.

- A gente precisa ter a cabeça no lugar, são duas partidas, dois tempos decisivos, temos que aproveitar a força da nossa torcida na ida, já provamos que conseguimos se classificar fora de casa nesta competição. É possível, nós somos capazes, contar com a força da nossa torcida no primeiro jogo e entrar com a mesma mentalidade no segundo jogo para sair como campeão - disse o volante.