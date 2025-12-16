menu hamburguer
Dublador revela 'previsão' de Hugo Souza durante Corinthians x Cruzeiro: 'Olha para mim'

Goleiro foi fundamental na classificação para a final da Copa do Brasil

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
12:11
Hugo Souza pegou dois pênaltis contra o Cruzeiro (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Hugo Souza pegou dois pênaltis contra o Cruzeiro (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Fundamental durante a disputa por pênaltis, que garantiu a classificação do Corinthians para a grande final da Copa do Brasil, Hugo Souza fez um bonito discurso para seus companheiros e previu que pegaria duas cobranças na decisão contra o Cruzeiro, no último domingo (14). Após a partida, o dublador Gustavo Machado revelou o que disse o goleiro.

➡️Coincidências com 2000 embalam o Corinthians na decisão contra o Vasco

No tempo normal, o Corinthians acabou derrotado pelo Cruzeiro e contou com a estrela de Hugo Souza na disputa por pênaltis. Nas cobranças, o goleiro defendeu a batida de Gabigol, mantendo viva a esperança da classificação, e logo depois, pegou o primeiro pênalti das alternadas. Em seguida, Breno Bidon converteu a cobrança decisiva, garantindo a vaga do Corinthians na grande final.

Antes da decisão por pênaltis, Hugo Souza se reuniu com seus companheiros e garantiu que pegaria duas cobranças. Na leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, o goleiro pediu para seus companheiros fazerem o que estavam treinando, que ele iria garantir as defesas. Confira abaixo.

- Eu quero que todo mundo olhe aqui para mim. Eu vou lá e vou pegar dois pênaltis. Então vai lá e faz o que a gente está treinando, que a gente vai chegar na final. Independente do jogo, Deus quis que fosse assim. Então, vamos que isso aqui é Corinthians - disse Hugo Souza.

Com a classificação, o Corinthians volta a disputar uma final de Copa do Brasil e decide o título contra o Vasco. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já a grande decisão será no domingo, às 18h30, no Maracanã.

➡️Arbitragem para Corinthians x Vasco na final da Copa do Brasil divide opiniões: 'Medo'

Vasco e Corinthians fazem final para tentar salvar temporada

Vasco da Gama e Corinthians fazem a final da Copa do Brasil a partir de quarta-feira (17), com jogo de ida na Neo Química Arena. Tanto o Cruzmaltino, quanto o Alvinegro tiveram uma temporada irregular, com eliminações e desempenhos ruins no Brasileirão. O título do torneio pode salvar o ano e apontar para um horizonte melhor para 2026.

Quem vencer a Copa do Brasil vai embolsar R$ 77.1750.000, além de carimbar uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. As partidas da decisão do torneio mata-mata serão realizadas na quarta-feira (17), na Neo Química Arena, em São Paulo, e no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Corinthians e Vasco decidem a final da Copa do Brasil (Arte: Trivela)

