Dublador revela 'previsão' de Hugo Souza durante Corinthians x Cruzeiro: 'Olha para mim'
Goleiro foi fundamental na classificação para a final da Copa do Brasil
Fundamental durante a disputa por pênaltis, que garantiu a classificação do Corinthians para a grande final da Copa do Brasil, Hugo Souza fez um bonito discurso para seus companheiros e previu que pegaria duas cobranças na decisão contra o Cruzeiro, no último domingo (14). Após a partida, o dublador Gustavo Machado revelou o que disse o goleiro.
No tempo normal, o Corinthians acabou derrotado pelo Cruzeiro e contou com a estrela de Hugo Souza na disputa por pênaltis. Nas cobranças, o goleiro defendeu a batida de Gabigol, mantendo viva a esperança da classificação, e logo depois, pegou o primeiro pênalti das alternadas. Em seguida, Breno Bidon converteu a cobrança decisiva, garantindo a vaga do Corinthians na grande final.
Antes da decisão por pênaltis, Hugo Souza se reuniu com seus companheiros e garantiu que pegaria duas cobranças. Na leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, o goleiro pediu para seus companheiros fazerem o que estavam treinando, que ele iria garantir as defesas. Confira abaixo.
- Eu quero que todo mundo olhe aqui para mim. Eu vou lá e vou pegar dois pênaltis. Então vai lá e faz o que a gente está treinando, que a gente vai chegar na final. Independente do jogo, Deus quis que fosse assim. Então, vamos que isso aqui é Corinthians - disse Hugo Souza.
Com a classificação, o Corinthians volta a disputar uma final de Copa do Brasil e decide o título contra o Vasco. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já a grande decisão será no domingo, às 18h30, no Maracanã.
Vasco e Corinthians fazem final para tentar salvar temporada
Vasco da Gama e Corinthians fazem a final da Copa do Brasil a partir de quarta-feira (17), com jogo de ida na Neo Química Arena. Tanto o Cruzmaltino, quanto o Alvinegro tiveram uma temporada irregular, com eliminações e desempenhos ruins no Brasileirão. O título do torneio pode salvar o ano e apontar para um horizonte melhor para 2026.
Quem vencer a Copa do Brasil vai embolsar R$ 77.1750.000, além de carimbar uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. As partidas da decisão do torneio mata-mata serão realizadas na quarta-feira (17), na Neo Química Arena, em São Paulo, e no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
