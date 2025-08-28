Nadine encerra polêmica de arbitragem em Athletico-PR e Corinthians
Timão venceu adversário pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira (27), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A vitória do Timão foi marcada por uma polêmica de arbitragem. Jogadores, torcedores e comissão técnica do Furacão reclamaram de um gol anulado na partida.
Galvão Bueno dispara contra torcedor em Athletico-PR x Corinthians: ‘Débil mental’
Fora de Campo
Melhores momentos: Gui Negão decide, Corinthians vence Athletico e abre vantagem na Copa do Brasil
Corinthians
Galvão Bueno discorda de Neto em polêmica de Athletico-PR x Corinthians
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Na transmissão da partida, pela Amazon Prime, a especialista de arbitragem Nadine Basttos analisou o lance. Para a ex-árbitra, a arbitragem acertou na decisão.
A polêmica aconteceu por conta de um toque de mão na origem do gol rubro-negro. Em campo, Wilton Pereira Sampaio deu gol, mas ao rever a jogada no VAR, voltou atrás da decisão.
O lance aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. O Furacão buscava o gol de empate, quando Viveros conduziu a bola na grande área defensiva do Corinthians e caiu. Na queda, o atacante tocou com a mão na bola e, assim, ela encontrou Dudu, que chutou cruzado para Benavídez empurrar para o fundo do gol.
- O Athletico-PR reclamou muito sobre o gol anulado. O Odair Hellmann alega que o Viveiros foi emburrador, e por isso, que ele cai e toca com mão na bola e o gol é anulado. Na minha opinião, não houve pênalti. Foi uma luta por espaço ali. Mas depois sim, ele toca com a bola na mão - analisou a especialista.
Como foi Athletico-PR x Corinthians?
📝 Texto: Ulisses Lopresti
Mesmo como visitante, o Corinthians tomou a iniciativa no início do confronto. Nos primeiros 15 minutos, o Timão chegou a ter 81% da posse de bola. A primeira boa chance do clube alvinegro foi com Maycon, em finalização fora de área que por pouco não acertou o canto do gol defendido por Santos.
O Athletico melhorou no duelo. Em sua primeira oportunidade, aos 19 minutos, Léo Derick fez boa jogada pela esquerda, cruzou, Luis Fernando entrou sozinho na área e finalizou por cima do gol. O Furacão foi ficando a vontade na partida e teve suas, poucas, mais boas chances. Riveros fez boa jogada na grande área, finalizou e Hugo Souza defendeu.
Metódico, as principais jogadas do Corinthians passavam sempre pelos pés do Garro, que na ausência de Memphis, que começou no banco de reservas, e Yuri Alberto, era o mais criativo do lado alvinegro. O argentino ficou próximo do gol no final do primeiro tempo, quando finalizou da grande área e Santos fez boa defesa novamente.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias