O goleiro Hugo Souza se pronunciou pela primeira vez após o episódio lamentável que marcou a vitória do Corinthians sobre o Athletico, por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nos minutos finais da partida, um torcedor invadiu o gramado e agrediu Hugo Souza. Wilton Pereira Sampaio, árbitro da partida, interrompeu a partida após o ato. Mediante o clima quente, a partida foi encerrada.

— Na hora que eu vi ele vindo em minha direção, nosso instinto, se ele vier ele vai tomar, mas eu não posso. Eu não posso, tive que manter a calma. Qualquer atitude minha eu poderia ser expulso e prejudicar minha equipe. Tive que manter a calma. Na hora que ele chegou perto, ele se deparou com a besteira que ele tinha feito, então diminuiu o ritmo que ele veio — disse Hugo Souza durante zona mista.

continua após a publicidade

Hugo Souza reforçou a indignação com o episódio e destacou a necessidade de repudiar atitudes como essa. Para o goleiro, invadir o campo para agredir um jogador é inaceitável e mancha até mesmo a torcida que se comportou de forma correta.

— Tem que repudiar essa atitude, não pode existir. Não existe invadir o campo para agredir o jogador. Torcedor vem, torcedor do Athletico veio, fez uma festa bonita. Então, isso estraga o que eles fizeram na arquibancada. Isso não pode acontecer — concluiu Hugo Souza.

continua após a publicidade

Hugo Souza (Foto: Luis Garcia/AGIF)

Athletico-PR em crise

O Athletico vive um período de instabilidade na temporada. O clube paranaense ocupa a 12ª colocação da Série B. A derrota contra o Corinthians é mais um episódio de violência na Ligga Arena. Em 2021, na final da Copa do Brasil, torcedores do Furacão jogaram objetos nos jogadores do Atlético Mineiro, que conquistou o título naquela ocasião.