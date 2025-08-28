O atacante Gui Negão é a grande sensação do Corinthians. O jogador foi o herói da vitória do Timão sobre o Athletico-PR nesta quarta-feira (27), por 1 a 0, na Arena da Baixada, garantindo vantagem ao clube paulista para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Gui Negão ganhou espaço no time após a cirurgia de hérnia de Yuri Alberto, titular da posição. Desde então, vem mostrando desempenho consistente: em oito jogos, sendo quatro como titular, marcou três gols e precisou de apenas 133 minutos em campo para participar de um tento, mantendo média de 50 minutos por partida.

O atacante finalizou sete vezes, sendo três no gol, o que significa que precisa de apenas 2,3 finalizações para balançar as redes, com aproveitamento perfeito nas grandes chances (3/3). Além disso, contribuiu com três passes decisivos, sofreu em média 1,8 falta por jogo e manteve 34% de eficiência nos duelos.

— É uma responsabilidade muito grande, até pela posição. E também pela pessoa que eu estou substituindo (Yuri Alberto). É total respeito também. Graças a Deus estou conseguindo responder à altura e espero que eu consiga responder ainda mais e bem melhor do que eu estou respondendo — disse o atacante em zona mista.

— Está sendo essencial, e todos os atletas que têm experiência com o clube, os que estão chegando agora, sempre tentando passar tranquilidade. Eu acho que até isso foi importante para eu estar conseguindo fazer os gols, e o gol de hoje também — completou.

Em pouco tempo no profissional, o atacante revelou que percebe o reconhecimento das pessoas, com torcedores comentando seu nome e demonstrando apoio.— E eu fico muito feliz, de verdade. Fico muito feliz. É, como eu falei, muito feliz. Às vezes, as pessoas me reconhecem, falam meu nome, a torcida torce por mim, é torcer por mim também. Eu fico muito feliz com isso e é tudo muito novo. Acredito que isso é bom e estou lidando super bem — finalizou.

Corinthians comemora gol de Gui Negão diante do Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Apoio de Dorival Jr no Corinthians

O treinador do Corinthians optou por barrar Héctor Hernández, antigo substituto imediato de Yuri Alberto, e apostou no garoto de 18 anos. Desde então, a Cria do Terrão marcou contra Bahia, Vasco da Gama, pelo Brasileirão, e Athletico Paranaense, na Copa do Brasil.

Após a vitória diante do Furacão, Dorival Júnior falou sobre sua escolha e elogiou o trabalho de Gui Negão durante os treinamentos.

— O trabalho que ele vem desenvolvendo, que ele vem executando, a entrega, comprometimento, se dedicando ao máximo, combatendo, buscando espaço, atacando o adversário, isso tudo está sendo coroado pelo belo trabalhado que está desenvolvendo — comentou.