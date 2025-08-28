O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi agredido por um torcedor durante a partida contra o Athletico Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Um invasor entrou no gramado e avançou contra o goleiro, fazendo internautas relembrarem a situação semelhantes que aconteceu com Cássio, na Vila Belmiro.

A partida, que terminou com vitória corintiana por 1 a 0, foi encerrada antecipadamente pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio após a invasão. O clima tenso no estádio impossibilitou a continuidade do jogo, que já se aproximava de seu término.

O estádio do Athletico, atual 12º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, já esteve envolvido em outro episódio de violência. Em 2021, durante a final da Copa do Brasil, torcedores do clube paranaense arremessaram objetos contra jogadores do Atlético Mineiro, equipe que conquistou o título naquela ocasião.

Não foram divulgadas informações sobre possíveis punições ao torcedor invasor ou ao clube mandante após o incidente. Com o resultado, o Corinthians avançou na competição.

Hugo Souza detalha agressão na Arena da Baixada

O goleiro expressou sua indignação com o ocorrido e destacou a importância de repudiar tais comportamentos.

- Na hora que eu vi ele vindo em minha direção, nosso instinto, se ele vier ele vai tomar, mas eu não posso. Eu não posso, tive que manter a calma. Qualquer atitude minha eu poderia ser expulso e prejudicar minha equipe. Tive que manter a calma. Na hora que ele chegou perto, ele se deparou com a besteira que ele tinha feito, então diminuiu o ritmo que ele veio - declarou Hugo Souza em zona mista após a partida.

- Tem que repudiar essa atitude, não pode existir. Não existe invadir o campo para agredir o jogador. Torcedor vem, torcedor do Athletico veio, fez uma festa bonita. Então, isso estraga o que eles fizeram na arquibancada. Isso não pode acontecer - desabafou.

