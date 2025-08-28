menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Após ataque a Hugo Souza, internautas relembram Cássio, ex-Corinthians: ‘Vão esperar’

Goleiro sofreu agressão de torcedor em jogo da Copa do Brasil

Hugo Souza - Corinthians
imagem cameraHugo Souza perfilado antes de Athletico Paranaense x Corinthians (Foto: Gabriel Machado/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
10:57
  • Matéria
  • Mais Notícias

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi agredido por um torcedor durante a partida contra o Athletico Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Um invasor entrou no gramado e avançou contra o goleiro, fazendo internautas relembrarem a situação semelhantes que aconteceu com Cássio, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

A partida, que terminou com vitória corintiana por 1 a 0, foi encerrada antecipadamente pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio após a invasão. O clima tenso no estádio impossibilitou a continuidade do jogo, que já se aproximava de seu término.

O estádio do Athletico, atual 12º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, já esteve envolvido em outro episódio de violência. Em 2021, durante a final da Copa do Brasil, torcedores do clube paranaense arremessaram objetos contra jogadores do Atlético Mineiro, equipe que conquistou o título naquela ocasião.

continua após a publicidade

Não foram divulgadas informações sobre possíveis punições ao torcedor invasor ou ao clube mandante após o incidente. Com o resultado, o Corinthians avançou na competição.

Hugo Souza detalha agressão na Arena da Baixada

O goleiro expressou sua indignação com o ocorrido e destacou a importância de repudiar tais comportamentos.

- Na hora que eu vi ele vindo em minha direção, nosso instinto, se ele vier ele vai tomar, mas eu não posso. Eu não posso, tive que manter a calma. Qualquer atitude minha eu poderia ser expulso e prejudicar minha equipe. Tive que manter a calma. Na hora que ele chegou perto, ele se deparou com a besteira que ele tinha feito, então diminuiu o ritmo que ele veio - declarou Hugo Souza em zona mista após a partida.

continua após a publicidade

- Tem que repudiar essa atitude, não pode existir. Não existe invadir o campo para agredir o jogador. Torcedor vem, torcedor do Athletico veio, fez uma festa bonita. Então, isso estraga o que eles fizeram na arquibancada. Isso não pode acontecer - desabafou.

➡️ VEJA O VÍDEO: Hugo Souza é agredido por vândalo na vitória do Corinthians

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Hugo Souza realiza defesa em Corinthians x Athletico (Foto: Paulo De Tarso/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias