Grêmio na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos
Tricolor busca título inédito
- Matéria
- Mais Notícias
A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa na sexta-feira (2) e vai até 25 de janeiro, data de aniversário da capital paulista, com 128 clubes divididos em 32 grupos. Em busca do primeiro título, o Grêmio disputará o tradicional torneio com uma equipe Sub-20.
Relacionadas
O Lance! traz a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Grêmio utilizará um time com jogadores nascidos entre 2005 e 2008, que representam o Sub-17 e o Sub-20. Alguns atletas que poderiam jogar o torneio novamente, como Tiaguinho e Gabriel Mec, foram incorporados ao time principal.
O clube gaúcho será comandado por Fernando Garcia na Copinha.
Veja a agenda de jogos do Grêmio na Copinha 2026
O Grêmio está no Grupo 2 da Copinha 2026, junto com Falcon-SE, Galvez-AC e Votuporanguense-SP. Os jogos serão disputados na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), cidade-sede.
Grupo 2 – Arena Plínio Marin
1ª rodada: Grêmio x Falcon-SE
- Sexta-feira, 2/1
- 18h
- Transmissão: CazéTV
2ª rodada: Galvez-AC x Grêmio
- Segunda-feira, 5/1
- 16h
- Transmissão: Xsports
3ª rodada: Votuporanguense-SP x Grêmio
- Quinta-feira, 8/1
- 21h30
- Transmissão: CazéTV
Histórico do Grêmio na Copinha
O Grêmio participará da Copinha pela 39ª vez. As melhores campanhas na competição foram em 1991 e em 2020, quando ficou com o vice diante da Portuguesa e Internacional, respectivamente.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias