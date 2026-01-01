A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa na sexta-feira (2) e vai até 25 de janeiro, data de aniversário da capital paulista, com 128 clubes divididos em 32 grupos. Em busca do primeiro título, o Grêmio disputará o tradicional torneio com uma equipe Sub-20.

continua após a publicidade

O Lance! traz a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Grêmio utilizará um time com jogadores nascidos entre 2005 e 2008, que representam o Sub-17 e o Sub-20. Alguns atletas que poderiam jogar o torneio novamente, como Tiaguinho e Gabriel Mec, foram incorporados ao time principal.

O clube gaúcho será comandado por Fernando Garcia na Copinha.

Veja a agenda de jogos do Grêmio na Copinha 2026

O Grêmio está no Grupo 2 da Copinha 2026, junto com Falcon-SE, Galvez-AC e Votuporanguense-SP. Os jogos serão disputados na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), cidade-sede.

continua após a publicidade

Grupo 2 – Arena Plínio Marin

1ª rodada: Grêmio x Falcon-SE

Sexta-feira, 2/1

18h

Transmissão: CazéTV

2ª rodada: Galvez-AC x Grêmio

Segunda-feira, 5/1

16h

Transmissão: Xsports

3ª rodada: Votuporanguense-SP x Grêmio

Quinta-feira, 8/1

21h30

Transmissão: CazéTV

Histórico do Grêmio na Copinha

O Grêmio participará da Copinha pela 39ª vez. As melhores campanhas na competição foram em 1991 e em 2020, quando ficou com o vice diante da Portuguesa e Internacional, respectivamente.