imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopinha

Grêmio na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos

Tricolor busca título inédito

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 01/01/2026
10:00
Grêmio Copinha 2025
imagem cameraGrêmio caiu para o Corinthians na Copinha de 2025, na semifinal. Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA
A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa na sexta-feira (2) e vai até 25 de janeiro, data de aniversário da capital paulista, com 128 clubes divididos em 32 grupos. Em busca do primeiro título, o Grêmio disputará o tradicional torneio com uma equipe Sub-20.

O Lance! traz a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos.

O Grêmio utilizará um time com jogadores nascidos entre 2005 e 2008, que representam o Sub-17 e o Sub-20. Alguns atletas que poderiam jogar o torneio novamente, como Tiaguinho e Gabriel Mec, foram incorporados ao time principal.

O clube gaúcho será comandado por Fernando Garcia na Copinha.

Veja a agenda de jogos do Grêmio na Copinha 2026

O Grêmio está no Grupo 2 da Copinha 2026, junto com Falcon-SE, Galvez-AC e Votuporanguense-SP. Os jogos serão disputados na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), cidade-sede.

Grupo 2 – Arena Plínio Marin

1ª rodada: Grêmio x Falcon-SE

  • Sexta-feira, 2/1
  • 18h
  • Transmissão: CazéTV

2ª rodada: Galvez-AC x Grêmio

  • Segunda-feira, 5/1
  • 16h
  • Transmissão: Xsports

3ª rodada: Votuporanguense-SP x Grêmio

  • Quinta-feira, 8/1
  • 21h30
  • Transmissão: CazéTV

Histórico do Grêmio na Copinha

O Grêmio participará da Copinha pela 39ª vez. As melhores campanhas na competição foram em 1991 e em 2020, quando ficou com o vice diante da Portuguesa e Internacional, respectivamente.

Fernando Garcia Sub-20 Grêmio
Fernando Garcia, do Sub-20, é o técnico do Grêmio na Copinha. Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA

