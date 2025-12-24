O Grêmio promoveu cinco jogadores de 17 anos para a disputa do Campeonato Gaúcho de 2026. O Imortal inicia a pré-temporada em 2 de janeiro no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS).

Os nomes incorporados ao elenco principal são o goleiro Gabriel Menegonn, o zagueiro Luis Eduardo, os meias Tiaguinho e Roger, e o atacante Gabriel Mec. Desses, dois já estrearam profissionalmente, enquanto três deles terão a primeira oportunidade.

O objetivo é dar mais opções para rodar o elenco ao recém-contratado Luís Castro. Com as mudanças no calendário, o estadual está previsto para começar em 10 de janeiro, enquanto o Brasileirão tem a rodada inicial em 28 do mesmo mês.

- Acho que sou um treinador que estou ligado muito a dar oportunidade aos mais novos, aos jogadores da base, a aparecerem e a proporcionar-lhes caminhos de sucesso - afirmou o técnico, em entrevista coletiva.

Do quinteto, o mais badalado é Gabriel Mec. O atacante, que fez dois jogos no Gauchão deste ano, já foi alvo de uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 93,6 milhões, na cotação da época) do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2024, e recebeu sondagens do Liverpool, da Inglaterra.

Já o zagueiro Luis Eduardo, que estreou em um jogo no estadual de 2025, é monitorado pelo inglês Chelsea. O meia Tiaguinho passou a ser observado por times europeus após participar da última Copa do Mundo Sub-17, quando o Brasil parou na semifinal contra Portugal, junto com o defensor e o atacante gremistas.