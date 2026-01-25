Allan Barcellos fala sobre derrota do São Paulo na Copinha e projeta futuro no profissional

Allan Barcellos, técnico do Sub-20 do São Paulo, analisou a derrota do Tricolor na final da Copinha, que aconteceu neste domingo, dia 25 de janeiro.

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 1 e ficou com o título. Em uma final intensa e marcada por muita disputa, o Tricolor até tentou reagir, mas não conseguiu conter a força da Raposa, que foi mais eficiente nos momentos decisivos da partida. Este foi o segundo título conquistado pela equipe mineira na competição. Barcellos exaltou o elenco tricolor e revelou o que gerou o resultado.

- Foi um jogo equilibrado. Começamos superiores, mas, da metade do primeiro tempo para o fim, o Cruzeiro conseguiu boas ações de transição. Tentamos equilibrar a partida, sabíamos que correríamos riscos nos contra-ataques, mas, em um jogo desse tamanho, às vezes a competência na finalização acaba definindo o resultado - destacou.

Barcellos falou também sobre a parte psicológica dos jogadores. Muitos nomes do elenco, como Paulinho e Nícolas, estão na mira do elenco profissional de Crespo. O técnico falou sobre como trabalha esta questão.

- Eles já vivenciaram dois cenários distintos: a perda de uma final no Paulista e a conquista da Copa do Brasil, quando tentamos entender o que havia de positivo. Hoje não foi diferente. Eles vão sentir, claro, mas buscamos compreender os motivos, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, e valorizar essa molecada que fez um trabalho de referência - contou.

Trilhando os passos para o profissional?

Allan Barcellos renovou com o São Paulo até 2027. No Tricolor desde 2022, teve uma passagem como técnico que começou no Sub-12. Após a partida, Harry Massis - presidente do clube -, destacou que a renovação foi pensando também em uma trilha no profissional, mais para longo prazo.

- Ele renovou até 2027, nós temos dois anos. Nesses dois anos, vamos fazer a transição, ele vai lá pra Barra Funda. Vai ficar com o pessoal. É difícil um técnico sair do Sub-20 e correr degrau, vários deles não deram certo. Então nós vamos devagarzinho. Mas deixar claro, o nosso técnico é o Crespo! Eu quero ficar com ele - disse Massis.

Allan Barcellos foi questionado sobre a fala do presidente e destacou que "pensa em processos", como foi durante sua trajetória.

- Agradeço ao presidente pelo reconhecimento do trabalho. Acredito que seja um processo natural, que precisa respeitar etapas. Não será diferente agora. O período ficará a critério do que o clube definir dentro desse processo de transição, seja qual for o prazo - completou.