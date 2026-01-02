Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha, vai ter a sua edição de 2026 começando no dia 2 de janeiro. Serão 128 equipes, que vão disputar o principal torneio de base do futebol brasileiro, distribuídas em 32 sedes. E é através dela que muitos jogadores que querem seguir carreira como atleta profissional podem alcançar o sucesso. Conheça alguns nomes que foram destaque em competições passadas e que hoje brilham no futebol brasileiro e internacional.

continua após a publicidade

Endrick, Kevin e Breno Bidon: revelados na Copinha

O nome mais conhecido, revelado pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, nos últimos anos foi o de Endrick. Revelado pelo Palmeiras, o atacante se destacou na competição no torneio disputado há três anos. A equipe paulista foi a campeã naquela oportunidade e Endrick foi eleito o craque revelação no ano de 2022. Depois de chegar ao profissional do Palmeiras, o jogador foi vendido para o Real Madrid. Após falta de oportunidades, ele foi emprestado pelo clube espanhol para o Lyon da França. Aos 19 anos, o acordo com a equipe francesa vai até o fim da temporada 2025/2026.

Outro jogador que teve destaque na Copinha foi Kevin que também foi revelado pelo Palmeiras. Em 2023, o atacante foi decisivo para a conquista do título do Verdão com cinco gols e cinco assistências. Depois de passar pelo Shaktar Donetsk, da Ucrânia, Kevin, atualmente, é atleta do Fulham da Inglaterra.

continua após a publicidade

Atual campeão da Copa do Brasil vestindo a camisa do Corinthians, Breno Bidon teve uma brilhante performance na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado. Além do título, o meio-campista foi eleito o melhor jogador daquele torneio.

Na edição 2025 foi a vez de Ryan Francisco, do São Paulo. O atacante, que hoje joga como profissional no Tricolor paulista, foi o artilheiro da competição e eleito o melhor atleta da Copinha deste ano. O jogador, inclusive, ajudou o time a conquistar o título do torneio.

continua após a publicidade

Hoje jogando no Bragantino, Bruno Praxedes foi um dos destaques da Copinha de 2020 vestindo a camisa do Internacional. Ele chegou a atuar na equipe profissional do time de Porto Alegre, mas acabou sendo negociado para o Red Bull Bragantino. Praxedes também teve passagens pelo Vasco e Athlético-PR.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Copinha também revelou craques da Seleção

Campeão em 2019 na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo São Paulo, Antony teve rápida passagem pela equipe profissional do Tricolor paulista chamando a atenção dos holandeses do Ajax. Atualmente, ele joga pelo Betis, da Espanha, e fez parte da delegação da seleção brasileira que participou da Copa do Mundo do Catar em 2022. Com a amarelinha, ele foi campeão olímpico em 2021, no Japão.

Antony, à direita, jogou pela seleção brasileira na Copa do Qatar (Foto: Rafael Ribeiro)

Igor Matheus Liziero Pereira, mais conhecido como Liziero, joga pelo Nacional da Madeira de Portugal. Em 2018, atuando pelo São Paulo, o volante foi o destaque daquele time que acabou ficando com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Flamengo por 1 a 0.

Quando conquistou o 10º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017, Pedrinho foi o grande nome do Corinthians naquela oportunidade. Em 2016, era a vez de Felipe Vizeu se destacar pelo Flamengo. Há dez anos, Gabriel Vasconcelos, do Corinthians, foi o artilheiro da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte