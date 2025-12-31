Clubes estrangeiros já participaram da Copinha; você sabia?
Bayer de Munique foi o único time europeu que disputou o torneio
A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 2 de janeiro, já teve a participação de clubes estrangeiros. Equipes da Europa, Ásia, do Oriente Médio e das Américas do Norte e do Sul já disputaram o principal torneio de base do futebol brasileiro. Na edição deste ano, 128 times serão divididos em 32 grupos, sem nenhuma equipe do exterior. A final será no dia 25 de janeiro.
Clube japonês foi o último time a disputar a Copinha
Entre 1980 e 2014, último ano que a competição recebeu um time de fora, foram 14 equipes estrangeiras que participaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O último time que jogou a competição foi Kashiwa Reysol, do Japão - única equipe de fora a passar da primeira fase.
As seleções de base do Japão e da China estiveram em gramados brasileiros em 1995 e 1997, respectivamente. Vélez Sarsfield, da Argentina, e o Cerro Porteño, do Paraguai, foram os times que mais participaram da Copinha . O único clube europeu que disputou o torneio foi o Bayer de Munique em 1985. Nenhuma equipe de fora do Brasil conquistou o título de campeão da competição.
A América do Sul foi o continente que mais teve clubes estrangeiros que participaram da Copinha. Velez Sarsfield e Boca Juniors, ambos da Argentina, Peñarol, do Uruguai, e Cerro Porteño, do Paraguai, foram os clubes sul-americanos que competiram contra equipes brasileiras.
Clubes estrangeiros na Copinha:
1980 - Providência (MEX)
1981 - Vélez Sarsfield (ARG)
1982 - Vélez Sarsfield (ARG)
1985 - Bayern de Munique (ALE)
1988 - Universidad de Guadalajara (MEX)
1993 - Boca Juniors (ARG)
1993 - Peñarol (URU)
1994 - Cerro Porteño (PAR)
1994 - Nagoya Grampus (JAP)
1995 - Seleção do Japão
1996 - Tokyo Verdy (JAP)
1997 - Cerro Porteño (PAR)
1997 - Seleção da China
2010 - Al-Hilal (SAU)
2014 - Kashiwa Reysol (JAP)
