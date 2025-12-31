A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 2 de janeiro, já teve a participação de clubes estrangeiros. Equipes da Europa, Ásia, do Oriente Médio e das Américas do Norte e do Sul já disputaram o principal torneio de base do futebol brasileiro. Na edição deste ano, 128 times serão divididos em 32 grupos, sem nenhuma equipe do exterior. A final será no dia 25 de janeiro.

continua após a publicidade

Clube japonês foi o último time a disputar a Copinha

Entre 1980 e 2014, último ano que a competição recebeu um time de fora, foram 14 equipes estrangeiras que participaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O último time que jogou a competição foi Kashiwa Reysol, do Japão - única equipe de fora a passar da primeira fase.

As seleções de base do Japão e da China estiveram em gramados brasileiros em 1995 e 1997, respectivamente. Vélez Sarsfield, da Argentina, e o Cerro Porteño, do Paraguai, foram os times que mais participaram da Copinha . O único clube europeu que disputou o torneio foi o Bayer de Munique em 1985. Nenhuma equipe de fora do Brasil conquistou o título de campeão da competição.

continua após a publicidade

Bayer de Munique é um dos clubes estrangeiros que disputou a Copinha (Foto: Divulgação Bayern)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A América do Sul foi o continente que mais teve clubes estrangeiros que participaram da Copinha. Velez Sarsfield e Boca Juniors, ambos da Argentina, Peñarol, do Uruguai, e Cerro Porteño, do Paraguai, foram os clubes sul-americanos que competiram contra equipes brasileiras.

Clubes estrangeiros na Copinha:

1980 - Providência (MEX)

1981 - Vélez Sarsfield (ARG)

1982 - Vélez Sarsfield (ARG)

1985 - Bayern de Munique (ALE)

1988 - Universidad de Guadalajara (MEX)

1993 - Boca Juniors (ARG)

1993 - Peñarol (URU)

1994 - Cerro Porteño (PAR)

1994 - Nagoya Grampus (JAP)

1995 - Seleção do Japão

1996 - Tokyo Verdy (JAP)

1997 - Cerro Porteño (PAR)

1997 - Seleção da China

2010 - Al-Hilal (SAU)

2014 - Kashiwa Reysol (JAP)