Grêmio goleia o América-RN e avança às quartas de final da Copinha; veja os gols
Tricolor elimina o Mecão nas oitavas de final
- Matéria
- Mais Notícias
O Grêmio goleou o América-RN por 4 a 1 na noite desta sexta-feira (16), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), se classificou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. João Borne, Pedro Gabriel, Vitor Ramon e Adrielson marcaram para o Tricolor, enquanto Caio descontou pelo Mecão.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como foi o jogo?
Grêmio dominou boa parte do primeiro tempo e teve duas boas chances com Harlley, que acertou o travessão em uma cabeçada e finalizou por cima em outra. O América-RN melhorou a partir dos 30 e assustou em finalizações de Breno e Wendel.
Aos 39, o Tricolor aproveitou falha do goleiro Anthony e abriu o placar. O arqueiro errou o tempo de bola, saiu mal do gol, e João Borne pegou de primeira para marcar 1x0.
Na volta do intervalo, o Grêmio ampliou aos 11 em um golaço de Pedro Gabriel. O lateral-esquerdo avançou pela esquerda, soltou uma pancada cruzada de canhota e acertou o travessão antes de entrar. 2x0.
O América-RN descontou aos 20 após cruzamento de Netinho e boa cabeçada de Caio e tentou ir para cima do adversário. O Imortal, contudo, foi fatal e transformou a vitória de 2x1 em goleada.
Com 30, depois de bate e rebate na área, Vitor Ramon insistiu e, na terceira tentativa, bateu no canto esquerda do goleiro para fazer 3x1. Nos acréscimos, com o Mecão na base do desespero, o Grêmio fez mais um. Aos 48, Fellipe Magalhães cruzou para Harlley, que furou o chute, mas sobrou para Adrielson guardar. 4x1.
Grêmio na Copinha
O Grêmio encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 2 da Copinha, com 7 pontos. O Tricolor estreou com 3 a 0 contra o Falcon-SE, depois goleou o Galvez-AC por 7 a 0 e fechou com 1 a 1 diante do Votuporanguense-SP, que se classificou na segunda posição, com 7 pontos.
Na segunda fase, o Imortal passou pelo Atlético-BA por 2 a 0 e, na terceira, bateu a Chapecoense por 1 a 0.
Próximo jogo do Grêmio na Copinha
O Grêmio encara o vencedor de Ceará e XV de Jaú, que se enfrentam nesta noite, nas quartas de final. O jogo terá data e horário confirmados pela Federação paulista.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 4X1 AMÉRICA-RN
COPINHA - 3ª FASE
📆 Data e horário: Sexta-feira, 16 de janeiro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)
🥅 Gols: João Borne 40/1ºT, Pedro Gabriel 11/2ºT (Grêmio), Vitor Ramon 30/2ºT e Adrielson 48/2ºT; Caio 20/2ºT (América-RN)
🟨 Cartões amarelos: João Borne (Grêmio); Pantera, Pedro Gabriel e Pedrão (América-RN)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
🟨 Árbitro: Leonardo de Oliveira Silva
🚩 Assistentes: Eduardo Augusto Borges e Henrique Calderan Gomes de Oliveira
🖥️ Quarto árbitro: Paulo Sérgio dos Santos
⚽ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Fernando Garcia)
João Victor; Vitor Ramon (Zortéa), Nathan, David Brendo e Pedro Gabriel (Bernardo Tramontini); Artur Júnior, Danillo e João Borne (Bernardo Ferreira); Ryan (Adrielson), Fellipe Magalhães e Harlley.
AMÉRICA-RN (Técnico: Jhonatas Reis)
Anthony; Netinho (Enzio), Pedrão, Gustavo e Vinicius (Márcio); Jadson, Wendel (Luan) e Cauê (Arthur); Pantera (Juninho), Brenno (Rofrigo) e Caio.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias