Grêmio bate o Atlético-BA e se classifica à terceira fase da Copinha; veja os gols
Tricolor decide o jogo no segundo tempo
O Grêmio venceu o Atlético de Alagoinhas-BA por 3 a 1 na tarde desta segunda-feira (12), no estádio Municipal Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul (SP), pela segunda fase, e se classificou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Felippe Guimarães, Harlley e Iago Valeije marcaram pelo Tricolor, e Bernardo Ferreira fez contra para o time baiano.
O Grêmio iniciou melhor no primeiro tempo e abriu o placar aos 14. Vitor Ramo recebeu bom passe pela direita e cruzou na medida para Fellipe Magalhães, que cabeceou para marcar o quarto gol dele na competição. 1x0.
O Tricolor seguiu no controle do jogo, mas parou nas defesas do goleiro Felipe Gabriel. No fim, com 40, o Atlético-BA chegou e foi fatal. João Paulo recebeu nas costas da zaga e bateu para a defesa de João Victor, mas a bola bateu no gremista Bernardo Ferreira e entrou. 1x1.
Na volta do intervalo, o Tricolor criou duas situações, com Adrielson e Harlley, e marcou na terceira tentativa. Aos 8, João Borne fez o passe pelo alto para Harlley que, dentro da área, viu a saída do goleiro e cabeceou por cima. 2x1.
A equipe gremista seguiu no ataque e quase ampliou em chute cruzado de João Borne que acertou a trave. De tanto insistir, o terceiro gol saiu aos 36. Da intermediária, Iago Valeije percebeu o goleiro adiantado e bateu forte por cima. 3x1.
Em boa vantagem, o Tricolor soube administrar o resultado e até teve oportunidade de tornar em goleada, mas Felippe Guimarães desperdiçou.
Grêmio na Copinha
O Grêmio encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 2 da Copinha, com 7 pontos. O Tricolor estreou com 3 a 0 contra o Falcon-SE, depois goleou o Galvez-AC por 7 a 0 e fechou com 1 a 1 diante do Votuporanguense-SP, que se classificou na segunda posição, com 7 pontos.
Próximo jogo do Grêmio na Copinha
O Grêmio aguarda o vencedor de Chapecoense x Votuporanguense-SP para enfrentar na terceira fase. O jogo acontece nesta noite, às 19h (de Brasília), em Votuporanga (SP).
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 3X1 ATLÉTICO-BA
COPINHA - 2ª FASE
📆 Data e horário: Segunda-feira, 12 de janeiro, às 15h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul (SP)
🥅 Gols: Felippe Guimarães 14/1ºT, Harlley 8/2ºT e Iago Valeije 26/2ºT (Grêmio); Bernardo Ferreira (contra) 40/1ºT (Atlético-BA)
🟨 Cartões amarelos: Kaio Ribeiro (Atlético-BA)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
🟨 Árbitro: Herminio Henrique Kuhn Daldem
🚩 Assistentes: Tiago Grofini e Lucas Kenzi Watanabe
🖥️ Quarto árbitro: Anderson de Oliveira
⚽ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Fernando Garcia)
João Victor; Vitor Ramon (Smiley), Nathan, David Brendo e Bernardo Ferreira (Iago Valeije); Zortéa (Danillo), Adrielson (Ryan), Artur Júnior (Bernardo Tramontini) e João Borne; Harlley (Benjamin) e Fellipe Magalhães.
ATLÉTICO-BA (Técnico: Reinaldo Santos)
Felipe Gabriel; Guilherme, Pessi, Fellipe Kayre e Alessandro; Geilson (Kaio Ribeiro) (Yan), Kevin, Everton Felipe (Nalbert) e João Paulo (Deyvisson); Kauan (Matheus) e David Dantas.
