Grêmio x São Luiz: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Gaúcho 2026
Tricolor e Alvirrubro se enfrentam pela terceira rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Grêmio e São Luiz se enfrentam neste sábado (17), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2026. O jogo terá transmissão dos canais sportv (tv fechada) e Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
O Grêmio vem de derrota por 1 a 0 para o São José-RS, em casa, após golear o Avenida por 4 a 0 na estreia, fora. O Tricolor é o vice-líder do Grupo B, com 3 pontos, um ponto atrás do Caxias.
O treinador Luís Castro, que mudou quase todo o time na última partida, deve retomar a formação do primeiro jogo. Reforços, os atacantes Tetê e Enamorado estão à disposição, enquanto o lateral-esquerdo Marlon é dúvida.
O São Luiz soma dois empates em 0 a 0 com o Inter SM, fora, e por 1 a 1 com o Caxias, em casa. O Alvirrubro está na quinta posição do Grupo A, com 1 ponto.
No comando, o clube perdeu Cristian de Souza para o Joinville, e Paulo Henrique Marques assumiu a equipe. Para o jogo, ele pode incluir um volante para a saída de um atacante.
➡️ Clique aqui para assistir no Premiere
Confira as informações do jogo entre Grêmio e São Luiz pelo Campeonato Gaúcho
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X SÃO LUIZ
3ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO
📆 Data e horário: Sábado, 17 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: sportv (tv fechada) e Premiere (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira e Fábulo Oliveira Diniz
🖥️ VAR: Rodrigo Brand da Silva
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Gabriel Grando; João Pedro, Balbuena, Kannemann e Viery; Cuéllar (Dodi), Edenilson e Riquelme; William, André Henrique e Aravena.
SÃO LUIZ (Técnico: Paulo Henrique Marques)
Gabriel Oliveira; Thainler, Marcão, Heitor e Márcio Duarte; Guilherme Escuro, Germano e Araújo; Tontini, DG e Thiago Santos (Weverson).
- Matéria
- Mais Notícias