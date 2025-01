Portuguesa define novo estádio para jogar durante reforma do Canindé

A Portuguesa anunciou na tarde desta segunda-feira (20) o novo estádio que será usado pelo clube durante a reforma do Canindé, casa da equipe ao longo de quase 70 anos. O local passará por uma longa reforma de modernização depois que a Lusa foi transformada em SAF e vendida a um grupo de investidores.

O clube da capital paulista passará a mandar suas partidas na nova Mercado Livre Arena Pacaembu, estádio que também passou por longa reforma e agora passará a sediar as partidas da equipe. A etsreia está prevista ainda para o mês de janeiro, diante do São Paulo, no dia 29. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Estádio do Canindé (Foto: Anderson Romão / Portuguesa)

O anúncio aconteceu pelas redes sociais do clube, também sinalizou que o acordo com a concessionária que administra a arena envolve, além do mando dos jogos, eventos de entretenimento, ativações comerciais, além da montagem de quiosques oficiais da Portuguesa e espaços para publicidade no estádio.

- A Mercado Livre Arena Pacaembu é a casa de todo paulistano e tradicionalmente uma segunda casa da Portuguesa. Já vivemos momentos históricos aqui, e agora vamos começar uma nova jornada de sucesso”, disse Alex Bourgeois, presidente da SAF da Lusa.

A ideia do gestor é que a Portuguesa passe a atuar num estádio de primeira prateleira no futebol brasileiro, o que vai ao encontro do projeto da SAF do clube e da própria reforma do Canindé. As obras têm previsão de durar até o começo de 2028.

- amos jogar no estádio mais novo da maior cidade da América Latina, com uma estrutura de primeira, pronto para receber bem o nosso torcedor - completou Bourgeois.

A Mercado Livre Arena Pacaembu está com a inauguração atrasada. Desde abril de 2024 o local já deveria ter começado a receber jogos e eventos de entretenimento. Um show do cantor Roberto Carlos, que seria o primeiro no local e faria a inauguração oficial, foi cancelado por problemas de segurança alegados pela Controle e Uso de Imóveis (Contru).