Final da Copinha: motivos para acreditar no título do Corinthians

Corinthians e São Paulo se enfrentam pelo título da Copinha. Neste sábado (25), às 10h (de Brasília), os clubes se enfrentam no Pacaembu. O estádio terá apenas torcedores do Tricolor, que fez melhor campanha na competição, devido à determinação do Ministério Público para divisão de público em clássicos na capital paulista.

O clube alvinegro luta pelo 12º título do torneio de juniores. Será a primeira vez na competição que o Timãozinho irá atuar sem a sua torcida no estádio. Mesmo assim, a Fiel pode se agarrar a alguns pontos para acreditar na conquista do troféu.

Timão busca o 12º título da Copinha (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Defesa forte

O Corinthians só sofreu três gols em oito jogos na competição. O sistema defensivo do Timão não foi vazado nas últimas três partidas na competição contra Ituano, Vasco e Grêmio. Kauê, goleiro da equipe, foi fundamental nas oitavas de final, quando o clube alvinegro se classificou após vencer a decisão de pênaltis por 6 a 5.

Tradição

O Timãozinho busca seu 12º título da Copinha. As últimas conquistas do Corinthians no torneio aconteceram nos anos: 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024. A tradição pode ser um trunfo do clube alvinegro.

Atual campeão do torneio, o Timão conquistou o último título atuando na Neo Química Arena. No ano passado, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Kayke, que atualmente está integrado ao elenco profissional.

Experiência

O elenco do Timãozinho conta com atletas que fizeram parte do plantel que conquistou o título da Copinha, entre eles Bahia, capitão do clube. No último ano, Ramón Díaz já convocou jovens para treinar com os profissionais como o lateral-esquerdo Denner e os atacantes Luiz Fernando e Gui Negão.