Copinha 2025: veja os resultados dos jogos desta segunda-feira

A segunda rodada da Copinha nesta segunda-feira (6) contou com jogos agitados envolvendo grandes equipes do futebol brasileiro. Santos, Fluminense e Palmeiras venceram com facilidade e carimbaram a classificação para a próxima fase da competição. O Atlético-MG se reabilitou da derrota na estreia e ganhou do Nova Iguaçu por 1 a 0.

Em Araraquara (SP), os Meninos da Vila atropelaram o Jaciobá, de Alagoas, por 7 a 1. A goleada teve três gols de Kauan Pereira. Com o triunfo, o Peixe chegou aos seis pontos, e não corre o risco de deixar a zona de classificação para o mata-mata na última rodada.

Já o Tricolor das Laranjeiras, em Lins (SP), goleou o Coimbra-MG por 5 a 0. Como também venceu na primeira rodada, a equipe carioca lidera o Grupo 10. Já o Palmeiras passou pelo Santa Cruz-AC pelo mesmo palcar, em Barueri (SP).

Kelwin comemora o gol pelo Fluminense na Copinha (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)

Resultados da Copinha nesta segunda-feira (6)



Grupo 19

Oeste 6 x 0 Náutico-RR

Santa Cruz 0 x 5 Palmeiras

Grupo 17

Audax 1 x 0 Ferroviário

Mazagão 0 x 2 Athletico

Grupo 7

Jacioba 1 x 7 Santos

Ferroviário 0 x 0 CEFAT

Grupo 10

Coimbra 0 x 5 Fluminense

Linense 1 x 0 Inter de Limeira

Grupo 12

Juventude 3 x 1 América-RN

Comercial de Tietê 3 x 1 Operário Caarapoense

Grupo 5

Nova Iguaçu 0 x 1 Atlético-MG

Francana 0 x 5 Guarani

Grupo 6

Bandeirante 0 x 3 Botafogo-SP

Tuna Luso 1 x 2 Azuriz

Grupo 3

Tanabi 3 x 2 Força e Luz

Operário 2 x 1 Santa Cruz

Grupo 15

Desportivo Brasil 2 x 2 HErcílio Luz

Dom Bosco 0 x 0 Coritiba

Grupo 9

Tupã 1 x 3 Água Santa

Brasiliense 1 x 2 CRB

Grupo 8