Copinha 2025: Santos goleia e está classificado para a próxima fase

O Santos venceu o Jaciobá, de Alagoas, por 7 a 1 pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta segunda-feira, 6, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara e está classificado para a fase mata-mata da competição.

Com o empate entre Ferroviária e Tirol-CE, o Peixe lidera o Grupo 7 da competição com seis pontos em dois jogos e vai jogar pelo empate com a Ferroviária, na última rodada da Copinha.

Como foi o jogo

O Santos teve sete mudanças entre a partida de estreia e o jogo com o Jaciobá. No gol, João Fernandes foi substituído por João Pedro. Na defesa, Lenin, Matheus Matias e Diego Borges deram lugar a Gabriel Simples, João Alencar e João Anania. No meio-campo, Gabriel Bontempo permaneceu, enquanto Gustavo Henrique e Rodrigo Cezar foram substituídos por Kenay e Nadson. No ataque, Fernando Nava foi trocado por Mateus Xavier.

Com tantas trocas, o Santos teve um início de jogo burocrático, mostrando pouca efetividade. O time não se encontrava em campo e tinha pela frente um adversário aguerrido, disposto a mudar a impressão da primeira rodada, quando levou 8 a 0 da Ferroviária.

Assim, o modesto time alagoano apostava em uma defesa forte e saídas rápidas no contra-ataque. A estratégia do time deu certo até o fim do primeiro tempo, quando o Santos marcou duas vezes em dois minutos. Primeiro com Enzo Monteiro, que cabeceou para abrir o placar aos 43 minutos. No minuto seguinte, Gabriel Simples ampliou ao aproveitar bola cruzada na área.

Na volta do intervalo, Kauan Pereira, que entrou no lugar de Perlaza, fez o terceiro ao contar com o desvio na zaga da equipe de Alagoas após chute cruzado já dentro da área. O Mesmo Kauan marcou o quarto gol após erro de Eduardo dentro da área. Juninho, filho do ex-atacante Robinho, marcou o quinto após nova falha da zaga alagoana. Kauan anotou o sexto e Leandro marcou o primeiro gol do Jaciobá na competição, aos 33 do segundo tempo. No fim, de pênalti, Enzo Monteiro marcou o sétimo, de pênalti.

Pelo outro jogo da chave, Ferroviária e Tirol empataram sem gols no jogo de abertura da rodada.

O que vem por aí

O Santos vai enfrentar a dona da casa para decidir se será lider da chave. O jogo com a Ferroviária acontecerá na quinta-feira, 9, na Arena da Fonte Luminosa, às 19h.

Enzo Monteiro marcou o primeiro gol do Santos contra o Jaciobá (Foto: Divulgação/Santos FC)

✅ FICHA TÉCNICA

JACIOBÁ-AL 1 X 7 SANTOS

2ª RODADA - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 6/1/2025 - 19h30

📍 Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

🥅 Gols: Enzo Monteiro, aos 43’, e Gabriel Simples, aos 44’, 1ºT; Kauan Pereira, aos 4’, 21' e 33'; Juninho aos 31' e Enzo Monteiro, aos 38', 2ºT (SAN)

🟨 Cartões amarelos: Nadson (SAN); Gabriel Lima e Patrick (JAC)

🟨 Árbitro: Renan Pantoja de Quequi

🚩 Assistentes: Enderson Emano e Anna Beatriz Scagnolato



⚽ ESCALAÇÕES

JACIOBÁ-AL (Diego Mendes)

Bruno Paraíba; Robson (Jorginho), Fabão (Eduardo), Alissan, Weverton, Riquelme (Neto), Pepetinha (Galeguinho), Gabriel Lima (Leandro); Luan Vilela, Dieguinho e Patrick (Luan Santos).

SANTOS (Técnico: Leandro Zago)

João Pedro, Gabriel Simples (Everton), João Alencar, João Ananias, Vinícius Lira (Samuel); Gabriel Bontempo (Juninho), Kenay (Gustavo Henrique), Nadson (Rodrigo Cezar); Perlaza (Kauan Pereira), Mateus Xavier e Enzo Monteiro.