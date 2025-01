Fluminense vence Coimbra-MG por 5 a 0 e avança de fase na Copinha

O Fluminense venceu o Coimbra-MG por 5 a 0 na noite desta segunda-feira (6), pela segunda rodada da Copinha. No Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP), Kelwin marcou duas vezes na vitória carioca, que contou também com gols de Natan, Gean (contra) e Wesley Natã. Com o triunfo, o Tricolor pula para a liderança do Grupo 10, com 100% de aproveitamento, e carimba a vaga para a próxima fase.

Na estreia na competição, a equipe do técnico Rômulo Rodriguez bateu a Inter de Limeira por 2 a 1, com dois gols de João Lourenço. O Coimbra-MG, lanterna do grupo, perdeu por 5 a 2 para a Linense.

Como foi Coimbra-MG x Fluminense

O primeiro tempo em Lins contou com um atropelo tricolor. Aliás, logo no primeiro minuto de jogo, Enzo teve uma grande chance de abrir o marcador, mas foi atrapalhado pelo goleiro Mateus. O arqueiro, no entanto, não conseguiu impedir Natan de balançar a rede aos 11 minutos, após o Moleque de Xerém limpar um zagueiro na jogada e bater para o gol.

O segundo saiu aos 17', quando o capitão Gean mandou a bola contra a própria baliza. Ainda na primeira etapa, Kelwin marcou o terceiro e o quarto gol do time carioca.

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Coimbra-MG na Copinha (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)

Com a larga vantagem no placar, a equipe carioca foi para o segundo tempo em outro ritmo, dando mais espaço para o adversário. A superioridade técnica tricolor, no entanto, se fez presente. Assim, o Fluminense voltou a ameaçar o Coimbra. Assim, Wesley Natã marcou o quinto tento, fechando a vitória.

O que vem por aí

O próximo jogo do Fluminense será contra a Linense na quinta-feira, às 19h (de Brasília). Já o Coimbra-MG encara a Inter de Limeira no mesmo dia, mas às 16h45.

✅ FICHA TÉCNICA

Coimbra-MG 0x5 Fluminense

2° Rodada - Grupo 10 - Copinha

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, São Paulo.

🥅 Gols: Natan, 11'/1°T (0-1); Gean, 17'/1°T; Kelwin, 21'/1°T (0-2); Kelwin, 35'/1°T (0-3); Wesley Natã, 34'/2°T (0-4)

🟨 Cartões amarelos: Kelwin, Miguel Sampaio e João Lourenço (FLU)

🔴 Cartões vermelhos: -

Escalações

COIMBRA-MG (Técnico: Willian Sander)

Mateus; Ezequiel, Gean, Samuel Reis Eriki; Brayan (Rai), Paulo José e Dimas; Kayky (Gabriel), Victor Hugo e Ryan (Tiago).

FLUMINENSE (Técnico: Rômulo Rodriguez)

Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis (Miguel Sampaio), Loiola, Gustavo Cintra (Luis Fernando) e Léo Jance; Fabinho (Janderson), Dohmann e Natan; Enzo (Wesley Natã), João Lourenço e Kelwin (Keven Samuel).