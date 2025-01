Com um a mais em campo, mas ainda assim com dificuldades, o Atlético-MG derrotou o Nova Iguaçu-RJ por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 5 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol da vitória foi marcado por Gabriel Pfeifer no segundo tempo. Com o resultado, o time mineiro se recuperou na competição e depende apenas de si para avançar aos playoffs.

Como foi o jogo

Vindo de derrota na estreia por 2 a 1 para o Guarani, o Atlético-MG precisava vencer a qualquer custo para não correr risco de ser eliminado de forma precoce na Copinha. Assim, o time começou melhor e impôs seu ritmo sobre o Nova Iguaçu-RJ. Para completar, Luiz Phelipe foi expulso na metade do primeiro tempo, dando todos os indícios de que os mineiros teriam a jornada um pouco mais fácil. Mas não foi o que acabou acontecendo. Bem postado, o Nova Iguaçu conseguiu segurar o ímpeto alvinegro, que pouco conseguiu chegar ao gol.

O Atlético-MG conseguiu finalmente abrir o marcador aos 9 minutos do segundo tempo, quando Gabriel Pfeifer aproveitou sobra de bola e, de fora da área, chutou no canto de Arthur Vidal. Aos 20, o time teve a chance de ampliar de pênalti, mas Pedro Ataíde desperdiçou — o goleiro Arthur voou para fazer grande defesa. Apesar disso, com um a mais em campo e o gramado pesado pela chuva, o Atlético-MG levou o placar até o fim e assegurou a vitória.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos três pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo 5. Para se classificar à próxima fase, o time precisa vencer o Francana na quinta-feira (9). Se empatar, vai depender de um tropeço do Nova Iguaçu-RJ para o Guarani. Com 6 pontos, o time de Campinas já está classificado. Nova Iguaçu-RJ e Francana têm apenas 1, mas ainda têm chances matemáticas.

Atlético-MG vence o Nova Iguaçu-RJ e depende apenas de si para avançar (Foto: Instagram/@Atletico)

✅ FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU-RJ 0 X 1 ATLÉTICO-MG

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: 6 de janeiro de 2025, 17h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca (SP)

⚽ Gols: Gabriel Pfeifer (9'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Adriano e Raphael Gomes (NIG)

🟥 Cartão vermelho: Luiz Phelipe (NIG)

⚽ ESCALAÇÕES

NOVA IGUAÇU-RJ (Técnico: Hermes Júnior)

Arthur Vidal; Miguel, Zavoli, Luiz Phelipe e Yuri (Raphael Gomes); Sanderson (Geovani), Adriano, Iago (Marcelinho) e João Pedro (Bebeto); Pedro Henrique (Arthur Falcão) e Wdson.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Leonardo Silva)

Pedro Cobra; Lucas Souza, Vitão, Kazim e Pedro Oliveira; Kauan Guilherme, Índio, Gabriel Pfeifer e Alisson Souza; Jhonathan e Pedro Ataíde.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Igor Henrique Evas Rovero (SP)

🚩 Assistentes: Gabriel Pozzer e Rodrigo Diniz Cesar