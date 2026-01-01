A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa na sexta-feira (2) e vai até 25 de janeiro, data de aniversário da capital paulista, com 128 clubes divididos em 32 grupos. Em busca do primeiro título, o Athletico disputará o tradicional torneio com uma equipe Sub-17.

O Lance! traz a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos.

O Furacão utilizará uma categoria mais nova na Copinha, com jogadores preferencialmente nascidos em 2008. Poucos atletas de 2006 a 2007 estão inscritos.

A escolha por um elenco jovem se dá por conta da diretoria utilizar a equipe Sub-20 no Campeonato Paranaense, com o reforço de seis atletas do elenco principal. O time rubro-negro no torneio da base será comandado por Alexandre Lemos, do Sub-17.

Veja a agenda de jogos do Athletico na Copinha 2026

O Athletico está no Grupo 5 da Copinha 2026, junto com Oeste-SP, Maricá-RJ e Araçatuba-SP, cidade-sede do torneio. Os jogos serão disputados no Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, o Adhemarzão.

Grupo 5 – Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros

1ª rodada: Athletico x Oeste

Sábado, 3/1

21h30

Transmissão: Xsports

2ª rodada: Maricá-RJ x Athletico

Terça-feira, 6/1

21h

Transmissão: Paulistão (Youtube)

3ª rodada: Araçatuba-SP x Athletico

Sexta-feira, 9/1

21h

Transmissão: Xsports

Histórico do Athletico na Copinha

O Athletico participará da Copinha pela 30ª vez. A melhor campanha na competição foi em 2009, quando ficou com o vice-campeonato.

O clube paranaense participa ininterruptamente da Copa São Paulo de Futebol Júnior desde 1999. Antes, esteve presente nas edições de 1973, 1986 e 1997.

A maior goleada aconteceu no ano do vice, quando bateu o Jacareí-SP por 10 a 0.