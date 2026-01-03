Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste sábado (03)

A Copinha começou nessa sexta-feira (2), com seis jogos, e já terá outras 26 partidas neste sábado (3). Sim, 26! O torcedor poderá assistir ao torneio o dia inteiro: serão confrontos do início da manhã ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.

Agenda da Copinha deste sábado (03):

Grupo Horário (de Brasília) Jogo Cidade Transmissão 9 8h45 América-SP x CSA São José do Rio Preto YouTube "Paulistão" 9 11h Bahia x Inter de Limeira São José do Rio Preto YouTube "Paulistão" 28 13h Flamengo-SP x Rio Branco-ES Guarulhos YouTube "Paulistão" 11 13h Bandeirante-SP x Tuna Luso-PA Brodowski YouTube "Paulistão" 31 13h Juventus-SP x FC Cascavel São Paulo (Rua Javari) YouTube "Paulistão" 1 13h Santa Fé-SP x Atlético de Alagoinhas Santa Fé do Sul YouTube "Paulistão" 3 13h Tanabi x Sobradinho Tanabi YouTube "Paulistão" 8 14h45 Corinthians x Trindade Jaú Xsports 28 15h15 Vitória x Capivariano Guarulhos YouTube "Paulistão" 31 15h15 Retrô x São Bento São Paulo (Rua Javari) YouTube "Paulistão" 11 15h15 Santa Cruz x Botafogo-SP Brodowski YouTube "Paulistão" 1 15h15 Chapecoense x Volta Redonda Santa Fé do Sul YouTube "Paulistão" 3 15h15 Goiás x América-RN Tanabi YouTube "Paulistão" 8 17h XV de Jaú x Luverdense Jaú YouTube "Paulistão" 12 17h15 I9 FC-SP x Guanabara City Cravinhos YouTube "Paulistão" 6 17h15 Grêmio Prudente x Carajás Presidente Prudente YouTube "Paulistão" 10 18h Comercial x Atlético-PI Ribeirão Preto YouTube "Paulistão" 7 18h45 Assisense x Naviraiense Assis YouTube "Paulistão" 13 19h15 Francana x Esporte de Patos Franca YouTube "Paulistão" 5 19h15 Araçatuba x Maricá Araçatuba YouTube "Paulistão" 6 19h30 Ceará x Olímpico Presidente Prudente Xports 12 19h30 Vasco x Velo Clube Cravinhos Cazé TV 10 20h15 América-MG x Noroeste Ribeirão Preto YouTube "Paulistão" 7 21h Athletic-MG x Guarani-SP Assis YouTube "Paulistão" 5 21h30 Athletico-PR x Oeste Araçatuba Xports 13 21h30 Cruzeiro x Barra-SC Franca CazéTV

Resultados dos jogos de sexta:

Meia Noite 0 x 0 Real RR - Grupo 14

Coritiba 2 x 4 Ponte Preta - Grupo 14

Votuporanguense 2 x 0 Galvez - Grupo 2

Mirassol 2 x 1 Forte-ES - Grupo 4

Grêmio 3 x 0 Falcon - Grupo 2

Sport 2 x 1 Linense - Grupo 4

Formato da competição

A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.