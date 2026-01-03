menu hamburguer
Copinha

Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste sábado (03)

É o segundo dia da nova edição do principal torneio entre jovens do Brasil

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
04:00
Copinha começou nessa sexta-feira (2), com seis jogos, e já terá outras 26 partidas neste sábado (3). Sim, 26! O torcedor poderá assistir ao torneio o dia inteiro: serão confrontos do início da manhã ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.

Agenda da Copinha deste sábado (03):

GrupoHorário (de Brasília)JogoCidadeTransmissão

9

8h45

América-SP x CSA

São José do Rio Preto

YouTube "Paulistão"

9

11h

Bahia x Inter de Limeira

São José do Rio Preto

YouTube "Paulistão"

28

13h

Flamengo-SP x Rio Branco-ES

Guarulhos

YouTube "Paulistão"

11

13h

Bandeirante-SP x Tuna Luso-PA

Brodowski

YouTube "Paulistão"

31

13h

Juventus-SP x FC Cascavel

São Paulo (Rua Javari)

YouTube "Paulistão"

1

13h

Santa Fé-SP x Atlético de Alagoinhas

Santa Fé do Sul

YouTube "Paulistão"

3

13h

Tanabi x Sobradinho

Tanabi

YouTube "Paulistão"

8

14h45

Corinthians x Trindade

Jaú

Xsports

28

15h15

Vitória x Capivariano

Guarulhos

YouTube "Paulistão"

31

15h15

Retrô x São Bento

São Paulo (Rua Javari)

YouTube "Paulistão"

11

15h15

Santa Cruz x Botafogo-SP

Brodowski

YouTube "Paulistão"

1

15h15

Chapecoense x Volta Redonda

Santa Fé do Sul

YouTube "Paulistão"

3

15h15

Goiás x América-RN

Tanabi

YouTube "Paulistão"

8

17h

XV de Jaú x Luverdense

Jaú

YouTube "Paulistão"

12

17h15

I9 FC-SP x Guanabara City

Cravinhos

YouTube "Paulistão"

6

17h15

Grêmio Prudente x Carajás

Presidente Prudente

YouTube "Paulistão"

10

18h

Comercial x Atlético-PI

Ribeirão Preto

YouTube "Paulistão"

7

18h45

Assisense x Naviraiense

Assis

YouTube "Paulistão"

13

19h15

Francana x Esporte de Patos

Franca

YouTube "Paulistão"

5

19h15

Araçatuba x Maricá

Araçatuba

YouTube "Paulistão"

6

19h30

Ceará x Olímpico

Presidente Prudente

Xports

12

19h30

Vasco x Velo Clube

Cravinhos

Cazé TV

10

20h15

América-MG x Noroeste

Ribeirão Preto

YouTube "Paulistão"

7

21h

Athletic-MG x Guarani-SP

Assis

YouTube "Paulistão"

5

21h30

Athletico-PR x Oeste

Araçatuba

Xports

13

21h30

Cruzeiro x Barra-SC

Franca

CazéTV

Resultados dos jogos de sexta:

Meia Noite 0 x 0 Real RR - Grupo 14
Coritiba 2 x 4 Ponte Preta - Grupo 14
Votuporanguense 2 x 0 Galvez - Grupo 2
Mirassol 2 x 1 Forte-ES - Grupo 4
Grêmio 3 x 0 Falcon - Grupo 2
Sport 2 x 1 Linense - Grupo 4

➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

Formato da competição

A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

