Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste sábado (03)
É o segundo dia da nova edição do principal torneio entre jovens do Brasil
A Copinha começou nessa sexta-feira (2), com seis jogos, e já terá outras 26 partidas neste sábado (3). Sim, 26! O torcedor poderá assistir ao torneio o dia inteiro: serão confrontos do início da manhã ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.
Agenda da Copinha deste sábado (03):
|Grupo
|Horário (de Brasília)
|Jogo
|Cidade
|Transmissão
9
8h45
América-SP x CSA
São José do Rio Preto
YouTube "Paulistão"
9
11h
Bahia x Inter de Limeira
São José do Rio Preto
YouTube "Paulistão"
28
13h
Flamengo-SP x Rio Branco-ES
Guarulhos
YouTube "Paulistão"
11
13h
Bandeirante-SP x Tuna Luso-PA
Brodowski
YouTube "Paulistão"
31
13h
Juventus-SP x FC Cascavel
São Paulo (Rua Javari)
YouTube "Paulistão"
1
13h
Santa Fé-SP x Atlético de Alagoinhas
Santa Fé do Sul
YouTube "Paulistão"
3
13h
Tanabi x Sobradinho
Tanabi
YouTube "Paulistão"
8
14h45
Corinthians x Trindade
Jaú
Xsports
28
15h15
Vitória x Capivariano
Guarulhos
YouTube "Paulistão"
31
15h15
Retrô x São Bento
São Paulo (Rua Javari)
YouTube "Paulistão"
11
15h15
Santa Cruz x Botafogo-SP
Brodowski
YouTube "Paulistão"
1
15h15
Chapecoense x Volta Redonda
Santa Fé do Sul
YouTube "Paulistão"
3
15h15
Goiás x América-RN
Tanabi
YouTube "Paulistão"
8
17h
XV de Jaú x Luverdense
Jaú
YouTube "Paulistão"
12
17h15
I9 FC-SP x Guanabara City
Cravinhos
YouTube "Paulistão"
6
17h15
Grêmio Prudente x Carajás
Presidente Prudente
YouTube "Paulistão"
10
18h
Comercial x Atlético-PI
Ribeirão Preto
YouTube "Paulistão"
7
18h45
Assisense x Naviraiense
Assis
YouTube "Paulistão"
13
19h15
Francana x Esporte de Patos
Franca
YouTube "Paulistão"
5
19h15
Araçatuba x Maricá
Araçatuba
YouTube "Paulistão"
6
19h30
Ceará x Olímpico
Presidente Prudente
Xports
12
19h30
Vasco x Velo Clube
Cravinhos
Cazé TV
10
20h15
América-MG x Noroeste
Ribeirão Preto
YouTube "Paulistão"
7
21h
Athletic-MG x Guarani-SP
Assis
YouTube "Paulistão"
5
21h30
Athletico-PR x Oeste
Araçatuba
Xports
13
21h30
Cruzeiro x Barra-SC
Franca
CazéTV
Resultados dos jogos de sexta:
Meia Noite 0 x 0 Real RR - Grupo 14
Coritiba 2 x 4 Ponte Preta - Grupo 14
Votuporanguense 2 x 0 Galvez - Grupo 2
Mirassol 2 x 1 Forte-ES - Grupo 4
Grêmio 3 x 0 Falcon - Grupo 2
Sport 2 x 1 Linense - Grupo 4
Formato da competição
A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.
Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.
