Copa do Nordeste retorna com duelos decisivos pelas semifinais

As semifinais da Copa do Nordeste de 2025 começam nesta quarta-feira (20), e confrontos importantes estão por vir. As duas partidas acontecem no mesmo horário, às 21h30 (de Brasília): CSA x Confiança, em Maceió, e Bahia x Ceará, em Salvador. Os classificados serão decididos em jogo único, diferentemente da final, que terá dois duelos.

O CSA busca um resultado inédito na história do clube. Campeão da Série C do Campeonato Brasileiro de 2017 e 40 vezes vencedor do Campeonato Alagoano, o Azulão do Mutange poderá alcançar a final da Copa do Nordeste pela primeira vez. Em 2025, a instituição passou a ser patrocinada pela BETesporte, que realizou um aporte financeiro que tem sido fundamental para o fortalecimento do clube.

— Temos muito orgulho do futebol nordestino. Sabemos o quão é desafiador para os clubes equilibrar a parte esportiva e a saúde financeira. Por isso, firmamos acordos que nos posicionam como uma marca que contribui diretamente para o desenvolvimento do esporte na região — aponta Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte, empresa de Recife que também está presente em todos os jogos da Copa do Nordeste, com exposição da marca em placas de publicidade de LED, tapetes, backdrops e prismas.

É a terceira semifinal do CSA na história da Copa do Nordeste, que já alcançou esta fase em 1999 e 2010. Adversário da equipe alagoana, o Confiança ficou entre os quatro melhores da competição em 2020 e também nunca chegou à final.

