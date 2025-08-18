Ceará se reapresenta e define logística para jogos fora de casa
Time enfrentará Bahia e Grêmio nesta semana
- Matéria
- Mais Notícias
Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, o Ceará faz a sua reapresentação nesta segunda-feira (18). O clube já definiu a logística para os seus dois próximos jogos, que acontecerão pela Copa do Nordeste e pelo Brasileirão.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O time treina nesta segunda e na manhã de terça-feira (19). O embarque para Salvador (BA) acontecerá no início da tarde de terça. O próximo adversário será o Bahia, às 21h30 (de Brasília), em jogo único pela semifinal da Copa do Nordeste.
Os baianos serão os mandantes por terem melhor campanha. Anteriormente, nas quartas, o Bahia recebeu o Fortaleza e avançou com uma vitória por 2 a 1. O Ceará, que visitou o Sport, ficou no 0 a 0 e passou nos pênaltis (4 a 2).
➡️ Ceará volta a vencer no Brasileirão e mira Copa do Nordeste
A outra semifinal envolverá CSA e Confiança, no mesmo horário, com mando de campo dos alagoanos. A final, diferentemente das fases anteriores, será em jogos de ida e volta.
Próximo compromisso pelo Brasileirão
Após enfrentar o Bahia, o elenco alvinegro seguirá em Salvador e fará um treino na quinta-feira (21). Horas depois, a delegação embarcará em voo fretado para Porto Alegre (RS). O treino de apronto será feito na sexta-feira (22), no CT do Internacional.
➡️ Aylon decide e volta a marcar pelo Ceará após quatro meses
O Ceará encara o Grêmio no sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. O Vovô é o atual décimo colocado na competição nacional, com 25 pontos.
O retorno à capital Fortaleza acontecerá nas primeiras horas do domingo (24). Depois dos embates como visitante, o Alvinegro receberá o Juventude no sábado (30), pelo Brasileirão.
- Matéria
- Mais Notícias