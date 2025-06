O Vitória ainda tem carências no elenco para o segundo semestre e já trouxe dois novos reforços durante a parada para a disputa do Mundial de Clubes: o goleiro Thiago Couto e o meia Rúben Rodrigues. Mas o Rubro-Negro não vão poder utilizá-los na Copa do Nordeste, a começar pelas quartas de final contra o Confiança, que marca o retorno do time aos gramados.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O prazo para inscrição de novos atletas na competição regional foi encerrado no dia 6 de junho, e o presidente Fábio Mota não demonstrou interesse em contratar e registrar jogadores até este período estipulado pela CBF.

— Nós temos duas janelas. Essa primeira vai ser usada quase por ninguém. Se você traz atleta agora, começa a pagar ele agora, e ele só vai jogar daqui a 45 dias. E você vai pagar salário por 45 dias. Nosso planejamento, as pessoas que vão chegar, vão chegar dia 27 [de junho] na reapresentação da equipe. Inscrição mesmo a gente vai fazer dia 27 — explicou Fábio Mota durante a apresentação de Gustavo Vieira, novo diretor de futebol, no dia 2 de junho.

continua após a publicidade

Thiago Couto é o novo goleiro do Leão. Reforços do Vitória, porém, não podem disputar a Copa do Nordeste (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Lacunas no elenco do Vitória

O problema é que, do dia dessa declaração para cá, desvios de rota aconteceram no elenco do Vitória. Alguns deles foram calculados, como as rescisões de Carlos Eduardo, Bruno Xavier e Hugo, além da saída da Janderson, mas outros nem tanto.

A lesão de Jamerson, por exemplo, deixou o Rubro-Negro com apenas uma opção de origem para a lateral esquerda para o restante da Copa do Nordeste, que é o jovem Maykon Jesus, de 19 anos. Outro setor castigado pelas lesões é a defesa, que ficou com opções cada vez mais restritas depois das lesões de Kauan, que passou por cirurgia para tratar fratura no tornozelo, e de Neris, que se recupera de problema muscular.

continua após a publicidade

Maykon Jesus é a única opção para a lateral esquerda do Vitória na Copa do Nordeste, já que o clube não pode registrar mais reforços (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ainda assim, o Vitória mostra que vai priorizar a Copa do Nordeste para tentar voltar à final da competição. A primeira partida do mata-mata será contra o Confiança, às 21h30 do dia 8 de julho (horário de Brasília), no Barradão. O jogo é único, e em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.

+ Entenda por que o Vitória contratou o português Rúben Rodrigues