ESPN transmite Bahia x Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste

Um dos maiores clássicos do futebol nordestino vai definir um dos finalistas da Copa do Nordeste de 2025. Bahia e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, em jogo único, na Arena Fonte Nova, às 21h30. A semifinal terá transmissão ao vivo da ESPN 2 e do Disney+.

As equipes disputaram 11 das 21 finais já realizadas no torneio e juntas somam sete títulos de Copa do Nordeste. Protagonistas no futebol nacional, o confronto promete grandes emoções para os apaixonados por futebol.

O comentarista Elton Serra estará escalado para o confronto e destacou o tamanho do duelo. Ele apontou qual equipe favorita para chegar à final e elegeu quais os nomes que podem desequilibrar a semifinal.

- Vejo o Bahia como favorito principalmente por ser um jogo único na Fonte Nova. O fator mando de campo pesa. O tricolor vive um momento melhor em 2025 também, apesar do Ceará ter se recuperado na temporada - disse, antes de completar.

- O jogador que pode desequilibrar a partida pelo Bahia é o Everton Ribeiro, se ele for titular. É um cara que dita o ritmo da partida e que pensa o jogo com a bola nos pés. Pelo Ceará, que tem um jogo coletivo bem consistente, se o Pedro Raul jogar, será um desafio muito grande para a defesa do Bahia que tem falhado bastante e vive um momento de instabilidade - finalizou.

O vencedor de Bahia e Ceará encara quem avançar entre Confiança e CSA. A grande final da Copa do Nordeste está marcada para o próximo dia 07 de setembro. A Copa do Nordeste é um dos direitos de destaque do catálogo da ESPN e do Disney+. O torneio regional reúne clubes tradicionais do futebol brasileiro e é um dos títulos de grande peso no cenário nacional.