Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Bahia contra o Confiança
Equipes fazem primeiro jogo da final da Copa do Nordeste nesta quarta
O time do Bahia está pronto e já em solo sergipano para disputar a primeira partida da grande final da Copa do Nordeste a partir das 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Batistão, em Aracaju. Com dez desfalques no time e um elenco desgastado para gerenciar, é provável que Rogério Ceni dê oportunidade para atletas que tiveram pouca minutagem ao longo da temporada.
As dores de cabeça do treinador começaram com a grande quantidade de atletas no departamento médico, são cinco ao todo: Kanu, Erick, Caio Alexandre, Ademir e Erick Pulga. Além deles, o volante Jean Lucas e o lateral-direito Santiago Arias estão servindo as seleções brasileira e colombiana nesta Data Fifa, respectivamente.
Já os reforços recém-chegados (Sanabria, João Paulo e Luiz Gustavo) não estão inscritos na Copa do Nordeste.
O que alivia um pouco a quantidade de desfalques são os retornos do meia Michel Araújo e do lateral-direito Gilberto, que se recuperaram de problemas físicos e devem ser titulares no jogo.
Diante desse cenário, a provável escalação do Bahia contra o Confiança é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier (David Duarte), Fredi Lippert (Ramos Mingo) e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo (Rezende), Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Kayky (Cauly), Tiago e Willian José.
Como foi o último treino do Bahia?
Antes de embarcar para Aracaju na noite desta terça, o Tricolor ajustou os últimos detalhes antes da decisão com vídeos e trabalhos de posse de bola. Por fim, Rogério Ceni orientou o time em um trabalho tático em campo reduzido.
CONFIANÇA X BAHIA
FINAL (IDA) - COPA DO NORDESTE
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de setembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Batistão, Aracaju;
📺 Onde assistir Confiança x Bahia: SBT, Premiere, ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
