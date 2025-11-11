Disney toma decisão e muda acesso de usuários aos canais ESPN na plataforma; entenda

A partir do próximo mês, a plataforma Disney+ passará a aplicar restrições aos usuários no acesso aos canais ESPN, que fazem parte do grupo e são exibidos dentro da plataforma. A empresa informou que apenas assinantes do plano "Disney+ Premium" poderão assistir à programação da emissora esportiva, retirando o acesso para os usuários do plano "Padrão", como funciona atualmente.

A regra passa a valer a partir do dia 11 de dezembro e é mais uma atualização aplicada pela plataforma no acesso aos seus conteúdos. Neste ano, a Disney+ anunciou alterações nos valores de suas assinaturas e incluiu plano com anúncios durante a programação por um preço menor.

No site oficial da plataforma, há um detalhamento dos planos e programação inclusa. No informe, a Disney informa que assinantes dos planos "Padrão" e "Padrão com anúncios" não têm direito às programações dos canais ESPN, mas que os canais ESPN e ESPN 3 são liberados com anúncios por tempo limitado.

Nas redes sociais, usuários relataram que receberam mensagens da empresa informando sobre a mudança, mas há uma divergência sobre a estratégia do canal para a alteração do plano. Alguns internautas informaram que a plataforma atualizou automaticamente os planos para o "Premium", enquanto outros ganharam o upgrade temporário. Nem o streaming e nem os canais ESPN se pronunciaram sobre a mudança oficialmente até a publicação da matéria.

Programação dos canais ESPN

Através da Disney+, os usuários pode acompanhar jogos das principais ligas do futebol europeu, como a Premier League, La Liga e Serie A italiana, além de torneios continentais, como a Champions League Feminina, Liga das Nações da Uefa, Libertadores e Sul-Americana. Em outras modalidades, a emissora exibe torneios de tênis, como o ATP Tour, basquete, com a NBA, e futebol americano, com os jogos da NFL.

Neste ano, a ESPN também anunciou o acordo para exibir os jogos da Série B do Brasileirão, única emissora com os direitos de transmissão na televisão fechada. Outra competição nacional exibida pela ESPN é a Copa do Nordeste.

