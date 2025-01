A Copa do Nordeste sofreu algumas mudanças para 2025 após a CBF não incluir a competição no calendário de futebol deste ano. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, criticou as alterações e alertou aos problemas que isso pode acarretar aos times durante as disputas.

continua após a publicidade

➡️ Campeões da Copa do Nordeste: conheça todos

- Me incomoda a forma como foi colocada a Copa do Nordeste no calendário. A competição avançando nas fases decisivas durante o segundo semestre para terminar até em setembro. Isso não é bom. A competição começa em janeiro e é prevista para 13 jogos, se não me engano, no máximo, e avançando tanto. O ideal é que a competição tenha uma sequência. Primeira fase, logo depois quarta, semifinal e possa se olhar para outra competição.

Com as novas datas divulgadas pela CBF, a Copa do Nordeste tem previsão de terminar no dia 7 de setembro, com o segundo jogo da final. Ao todo, a entidade reservou 13 datas para as disputas. Haverá um hiato de seis meses entre a 7ª rodada da competição e as quartas de final do Nordestão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Isso é ruim, porque muda o contexto de um mês para o outro. Os clubes mudam, a parte técnica muda, o ambiente junto ao seu torcedor, outros resultados interferem. Então a Copa do Nordeste fica totalmente afetada de acordo com esse calendário que foi previsto - opinou Marcelo Paz.

No entanto, o presidente do Fortaleza entende a necessidade de mudanças no calendário de 2025 devido às competições que serão disputadas no ano, além das Datas Fifa, que paralisam os jogos para não prejudicar as equipes que tenham jogadores convocados.

continua após a publicidade

- A adequação do calendário é uma necessidade. Com o Mundial de Clubes no meio do ano, o futebol brasileiro tem que parar um mês, o sul-americano também vai parar. Então tinha que ter mudanças, é uma questão matemática. Quantidade de datas disponíveis. Então, natural isso, né? Embora não seja o ideal, mas é natural e aceitável. O que me incomoda é a forma como foi colocada a Copa do Nordeste no calendário.

Embora tenha uma exigência maior dos elencos da Copa do Nordeste devido ao aumento de datas, Marcelo Paz negou que o Fortaleza fará uma preparação especial visando o regional. Segundo o presidente, a equipe irá se preparar para o ano e não para um torneio específico.

Atual campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza disputará quatro competições, além do Nordestão: Cearense, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

- Nós não temos uma preparação especial específica para a Copa do Nordeste, a gente se prepara para o ano inteiro, para a temporada inteira, para as cinco competições que vamos disputar, o cuidado físico, a montagem do elenco. Quando chega nas proximidades de cada jogo, logicamente se faz um planejamento mais individualizado. Às vezes, de acordo com o jogo anterior, com o jogo posterior, viagem, questão física de jogadores. Então isso aí é um planejamento que não se faz agora, que se faz nas proximidades dos jogos. Mas o macro a gente faz de uma maneira, desde o início do ano, preparando o time e elenco para todas as competições - concluiu Marcelo Paz.

Datas da Copa do Nordeste 2025

Eliminatória da Copa do Nordeste - 05/01 até 08/01 - duas datas

1ª rodada da Eliminatória: 05/01

2ª rodada da Eliminatória: 08/01

1ª fase da Copa do Nordeste - 22/01 até 26/03 - sete datas

1ª rodada - 22/01

2ª rodada - 05/02

3ª rodada - 12/02

4ª rodada - 19/02 e 26/02

5ª rodada - 05/03 e 12/03

6ª rodada - 19/03

7ª rodada - 26/03

Quartas de final da Copa do Nordeste - 04/06*

*Podem ser antecipadas caso haja disponibilidade de datas CONMEMBOL e CBF.

*Podem ser antecipadas caso haja disponibilidade de datas CONMEMBOL e CBF. Semifinais da Copa do Nordeste - 09/06*

*Podem ser antecipadas caso haja disponibilidade de datas CONMEMBOL e CBF.

*Podem ser antecipadas caso haja disponibilidade de datas CONMEMBOL e CBF. Finais da Copa do Nordeste - 03/09 e 07/09*

*Podem ser antecipadas caso haja disponibilidade de datas CONMEMBOL e CBF.

Sorteio da Copa do Nordeste nesta terça

Após as definições da fase Eliminatória, a Copa do Nordeste realizará o sorteio dos grupos nesta terça-feira, a partir das 20h (de Brasília). Ao todo, 16 clubes irão participar: Fortaleza, Bahia, Ceará, Sport, CRB, Vitória, CSA, Sampaio Corrêa, Náutico, Confiança, Ferroviário, Altos, América-RN, Juazeirense, Moto Clube e Sousa-PB.

Os times serão separados em quatro potes e cada pote terá quatro clubes, que foram definidos conforme o posicionamento no Ranking Nacional de Clubes. A partir daí, serão sorteados duas equipes de cada pote para formar os Grupos A e B da competição. Com a nova regra, os clubes se enfrentarão dentro do próprio grupo e não os da outra chave, como era anteriormente.

Essa dinâmica, porém, terá algumas exceções. Os dois clubes com melhor posicionamento no ranking e sejam de um mesmo estado serão alocados em grupos distintos. Mas, como a Bahia e o Ceará contam com três representantes, é certo que haverá pelo menos um clássico estadual em cada grupo.