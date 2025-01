Globo supera entrave e anuncia transmissão inédita de campeonato

Após intensas negociações, o Grupo Globo e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) finalizaram um acordo para a transmissão da Copa do Nordeste de 2025 pelo Premiere, canal pay-per-view da emissora. Este contrato representa a primeira vez que a Globo exibirá o torneio regional, um marco para os entusiastas do futebol no Nordeste.

O processo para alcançar o acordo entre Globo e CBF foi complexo. Em dezembro de 2023, a Globo havia firmado um contrato com a empresa Nosso Futebol para a transmissão do torneio. Contudo, a Trinta Sports, responsável pelas imagens do torneio, sublicenciou os direitos de exibição ao Premiere, mas a CBF a questionou a legalidade do processo. Isso resultou em um período sem transmissão das partidas preliminares, até a conclusão bem-sucedida das negociações.

A competição, que incluirá cinco equipes da Série A do Campeonato Brasileiro: Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória, terá início dia 22 de janeiro, com as finais programadas para 3 e 7 de setembro. O vencedor assegurará uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano subsequente.

