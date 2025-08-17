Ceará volta a vencer no Brasileirão e mira Copa do Nordeste
Equipe visita o Bahia na quarta-feira (20)
O Ceará derrotou o RB Bragantino por 1 a 0 na tarde do último sábado (16), na Arena Castelão, valendo pela 20ª rodada do Brasileirão. Quando realizar a sua reapresentação, a equipe de Porangabuçu estará de olho no embate contra o Bahia, pela Copa do Nordeste.
O Alvinegro vinha de duas partidas sem vencer no Brasileirão: empate contra o Flamengo (1 a 1) e derrota para o Palmeiras (2 a 1). A sequência não era preocupante, mas um triunfo diante do RB Bragantino era essencial.
Um dos motivos era o mando de campo. Apesar dos quatro jogos sem resultados positivos como mandante, o Ceará já tinha demonstrado força em casa no início desta Série A. Em adendo, o adversário paulista foi para o embate em momento ruim, com cinco derrotas consecutivas no torneio - chegou a seis por conta do gol de Aylon.
Próximo jogo do Ceará: foco na Copa do Nordeste
Depois da vitória contra o RB Bragantino, o Ceará voltará a campo na próxima quarta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O embate pela Copa do Nordeste terá início às 21h30 (de Brasília).
A partida válida pela semifinal acontecerá em jogo único, com mando de campo dos baianos, que têm melhor campanha. Em caso de empate, a vaga na decisão será definida nos pênaltis.
Anteriormente, nas quartas, o Bahia recebeu o Fortaleza e avançou com uma vitória por 2 a 1. O Ceará, que visitou o Sport, ficou no 0 a 0 e passou nos pênaltis (4 a 2).
A outra semifinal envolverá CSA e Confiança, no mesmo horário, com mando de campo dos alagoanos. A final, diferentemente das fases anteriores, será em jogos de ida e volta.
