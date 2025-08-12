Fortaleza e Jaciobá se enfrentam nesta terça-feira (12), em jogo válido pela segunda rodada do grupo A da Copa do Nordeste sub-20. Confira a transmissão do Lance!:

Fortaleza sub-20 x Jaciobá sub-20: como chegam as equipes?

O Leão do Pici venceu o Piauí na primeira rodada e estreia como mandante na competição regional. Na atual temporada, o sub-20 do Fortaleza disputou 24 partidas, com 12 vitórias, quatro empates e oito derrotas. Os artilheiros do Leão do Pici no ano são os Peterson e Tomás Roco, ambos com cinco gols marcados. Na Copa do Nordeste, o nigeriano Fash se destaca com dois gols marcados.

Por sua vez, o Jaciobá foi derrotado por 2 a 0 para o América-RN na primeira rodada da fase de grupos. Além disso, a equipe está na lanterna do Grupo D do Alagoano sub-20, com quatro pontos em seis partidas.

Fortaleza e Jaciobá se enfrentam pela Copa do Nordeste sub-20 (Arte: Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza 🆚 Jaciobá

Grupo A - Segunda fase - Copa do Nordeste sub-20

📆 Data e horário: terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);

👁️ Onde assistir: Lance! (via YouTube).