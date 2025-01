‘Copa do Nordeste deixou os clubes mais consistentes’, avalia Ednaldo

A Copa do Nordeste 2025 chega a sua 22ª edição consolidada como o maior torneio regional de clubes do País. Este ano, a competição reúne 16 equipes, sendo cinco delas integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro — Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória. E o crescimento do torneio é apontado como uma das razões do sucesso dos times do Nordeste no Brasileirão.

— É uma competição que tem todo um aspecto técnico importante. Quando não tinha Copa do Nordeste, tínhamos uma incidência muito grande de clubes que eram rebaixados, voltavam e eram rebaixados de novo. Hoje eles estão mais consistentes — disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na noite dessa terça-feira (14), após a definição dos grupos.

— Nesta edição da Copa do Nordeste nós teremos cinco clubes da Série A do Brasileiro, dois que vão estar na Libertadores e um na Sul-Americana — lembrou Rodrigues. Fortaleza e Bahia disputam a principal competição do continente, enquanto o Vitória está na Sul-Americana.

Ex-presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues lembrou que, no passado, a realização da Copa do Nordeste era difícil, e que mesmo hoje é de difícil realização em função do calendário apertado. Ainda assim, o torneio tem atraído maior número de patrocinadores e de interessados em transmitir.

— É uma competição que não nasceu agora. Tem sido muito emblemática e de difícil realização, mas isso tem sido superado pela união das federações e dos clubes. Há dez anos as federações entenderam que teriam que ter um calendário de Estaduais com no máximo 12 datas para conciliar com a Copa do Nordeste (e aceitaram) — lembrou o dirigente.

Copa do Nordeste 2025 inicia na próxima semana

A primeira fase da Copa do Nordeste 2025 começa no próximo dia 22 e terá sete rodadas, com previsão de término para o mês de março. As fases de quartas de final e semifinal, por sua vez, devem acontecer em junho. E a decisão do torneio, única em jogos de ida e volta, está prevista para ser jogada apenas em setembro. Mas existe a possibilidade de os playoffs serem antecipados a depender dos classificados e do andamento dos torneios continentais.