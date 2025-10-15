menu hamburguer
Lance! Biz

Arábia Saudita pagará bicho milionário a cada jogador após vaga na Copa de 2026

Governo destinará 5 milhões de riales sauditas (cerca de R$ 7,23 milhões) a cada peça no elenco pela classificação

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
14:00
Jogadores da Arábia Saudita comemorando a classificação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X)
Jogadores da Arábia Saudita comemorando a classificação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X)
Como forma de agradecimento aos jogadores pela classificação à Copa do Mundo de 2026, o governo da Arábia Saudita pagará um bicho milionário a cada peça no elenco, que garantiu vaga na última terça-feira (14). De acordo com o jornal local "Asharq Business", o valor será de 5 milhões de riales sauditas (aproximadamente R$ 7,25 milhões) por atleta convocado.

O pagamento será realizado pelo príncipe Abdulaziz bin TurkiAlFaisal, ministro dos esportes do país, que, inclusive, esteve presente no gramado junto aos jogadores para festejar a classificação. Será a sétima participação da Arábia Saudita em Copas do Mundo e a terceira consecutiva.

A equipe terá o desafio de superar a melhor campanha da história da seleção, que foi em 1994 quando chegou às oitavas de final. Os confrontos, que serão disputados entre Estados Unidos, México e Canadá, acontecerão entre 11 de junho e 19 de julho.

Como Arábia Saudita conquistou a vaga na Copa?

A vaga, conquistada após empate sem gols com o Iraque, foi definida pelo critério de gols marcados na 4ª das Eliminatórias, em que a Arábia Saudita superou os iraquianos por 3 a 1. O confronto aconteceu em território saudita, e as duas equipes tinham acumulado, até então, 3 pontos nas rodadas anteriores. Desta forma, o duelo direto foi determinante para a classificação.

Com o empate, o Iraque terá de disputar a repescagem, que será a quinta fase, em confrontos de ida e volta contra os Emirados Árabes Unidos – seleções que terminaram em segundo lugar na fase anterior –, para definir quem avança para a repescagem intercontinental, a última chance de classificação para o Mundial.

28 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026

  1. Concacaf (6 vagas): Canadá, Estados Unidos e México (classificados como países-sede).
  2. Confederação Africana de Futebol – CAF (9 vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal e Costa do Marfim.
  3. Confederação Asiática de Futebol – AFC (8 vagas): Arábia Saudita, Catar, Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.
  4. Conmebol (6 vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.
  5. Oceania – OFC (1 vaga): Nova Zelândia.
  6. UEFA (16 vagas): Inglaterra.

