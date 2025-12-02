Tim Howard: o gigante americano que parou a Bélgica e eternizou seu nome na Copa

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, será a maior da história. E para lembrar o que aconteceu em edições passadas, o Lance! traz diariamente histórias e curiosidades que ajudam a reconstruir a trajetória do Mundial.

Com 1,91m de altura e uma atuação monumental, Tim Howard entrou para a história da Copa do Mundo como o goleiro com mais defesas em uma única partida. Nas oitavas de final de 2014, em Salvador, o americano de 35 anos fez 16 defesas contra a Bélgica — 12 com as mãos e quatro com os pés —, superando o domínio dos Diabos Vermelhos e estabelecendo um marco que resiste até hoje. Apesar da derrota por 2 a 1 na prorrogação, sua performance viralizou globalmente, com a hashtag #ThingsTimHowardCouldSave bombando nas redes.​

Os Estados Unidos, sob o comando de Jurgen Klinsmann, chegavam às oitavas após uma campanha sólida no Grupo G: vitória sobre Gana, empate com Portugal e Alemanha. Isso garantiu a classificação em segundo lugar, mas colocava os americanos contra uma Bélgica invicta, com três triunfos na fase de grupos e astros como Kevin De Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku. A favoritismo belga, treinada por Marc Wilmots, durou pouco: aos 1 minuto, Howard já frustrava Divock Origi, ditando o ritmo de uma noite épica.​

O 0 a 0 segurou até o fim do tempo normal, com Howard neutralizando o ímpeto adversário. Chris Wondolowski desperdiçou chance clara nos acréscimos, mas na prorrogação veio a virada: gols de De Bruyne e Lukaku, companheiro de Howard no Everton, definiram o placar, apesar do tento de Julian Green para os EUA. "Na época eu não tinha ideia de que era um recorde. Oito, 10, 16: honestamente, não contava. Estava nervoso antes, mas no jogo entrei no clima", revelou o goleiro anos depois.​

A façanha rendeu honras imediatas. No dia seguinte, em São Paulo, Howard e Clint Dempsey receberam ligação da Casa Branca, parabenizados pelo presidente Barack Obama. Eleito o melhor em campo mesmo na derrota, Howard transformou uma eliminação em símbolo de resistência americana no futebol mundial.

