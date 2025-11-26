Seleção Brasileira goleia Itália na Copa do Mundo de Futsal

A seleção brasileira de futsal feminino garantiu classificação antecipada para a próxima fase da Copa do Mundo ao vencer a Itália por 6 a 1. O confronto ocorreu nesta quarta-feira (26) na arena esportiva de Pasig, nas Filipinas. Ana Luiza, Emilly, Amandinha (duas vezes), Débora Vanin e Camila marcaram os gols que asseguraram a segunda vitória consecutiva do Brasil na competição.

Com o resultado, a equipe comandada por Wilson Sabóia mantém 100% de aproveitamento no torneio, que é o primeiro da modalidade organizado oficialmente pela Fifa. Vale destacar que o Brasil conquistou todas as edições do Torneio Mundial de Futsal Feminino entre 2010 e 2015.

Como foi o jogo?

O Brasil dominou as ações desde o início da partida. Logo aos 31 segundos de jogo, Ana Luiza abriu o placar para a seleção brasileira. A equipe italiana conseguiu o empate aos 6 minutos e 39 segundos, com gol de Renata Adamati. No entanto, a igualdade durou pouco. Aos 11 minutos e 19 segundos, Emilly recolocou o Brasil em vantagem.

Na sequência, Amandinha, oito vezes eleita melhor jogadora do mundo, ampliou o marcador com dois gols. Débora Vanin e Camila completaram a goleada brasileira, consolidando a superioridade técnica da equipe nacional sobre as europeias.

O jogo teve um momento de tensão nos minutos finais, quando a camisa 8 da Itália, Nicoletta Mansueto, foi expulsa após pisar no tornozelo de Taty. A jogadora brasileira sentiu a pancada e, após revisão solicitada pela comissão técnica do Brasil, a italiana recebeu cartão vermelho.

Próximo compromisso do Brasil

A seleção brasileira volta a campo no próximo sábado (29), às 8h30, para enfrentar o Panamá na última rodada da fase de grupos. Mesmo já classificada, a equipe busca manter o aproveitamento perfeito na competição.

O adversário do Brasil na próxima fase ainda não está definido. A informação só será conhecida após a conclusão de todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, que está sendo realizada integralmente em Pasig, cidade da região metropolitana de Manila, capital das Filipinas.