Concorrente da Globo tenta contratação de Caio Ribeiro para a Copa do Mundo

O SBT tenta a contratação de Caio Ribeiro, comentarista da Globo, para a Copa do Mundo. A informação foi publicada por Gabriel Vaquer, na Folha, e confirmada pelo Lance!. O ex-jogador é um dos principais nomes do esporte global.

A Copa do Mundo de 2026 será transmitida na TV aberta por Globo e SBT. De acordo com Vaquer, o narrador Tiago Leifert, principal do SBT e amigo de Caio Ribeiro, tem ajudado a emissora na tentativa de levar o ex-jogador.

Tirar Caio Ribeiro da Globo para a Copa do Mundo não será missão fácil para o SBT, já que o ex-jogador tem posição privilegiada na emissora e participa das principais transmissões. Eventualmente, Caio também comenta jogos no Sportv/Premiere.

Último título de Copa do Mundo do Brasil foi em 2002 (Foto: Antonio Scorza/AFP)

Galvão Bueno comandará SBT na Copa do Mundo

O SBT e a N Sports confirmam a aquisição dos direitos e a transmissão da Copa do Mundo da Fifa 26, que volta a ser exibida pela emissora após 28 anos.

Ao todo, serão 32 jogos transmitidos, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira, independentemente da fase da competição, e compartilhados com outra TV aberta.

A operação na Copa do Mundo será no modelo simulcast, ou seja, as emissoras compartilharão a mesma equipe em cada transmissão, oferecendo ao público a opção de assistir à partida na TV aberta (SBT) e nos canais lineares de TV por assinatura.

Outra novidade da emissora é a parceria com Galvão Bueno, sócio da N Sports, que estará de volta no comando da transmissão da Seleção Brasileira. Tiago Leifert também está envolvido no projeto.

Recordista em narrações de Copas do Mundo, com participação em 13 edições consecutivas (1974 a 2022), Galvão Bueno demonstra entusiasmo em retornar ao torneio. Vale lembrar que, em 2024, ele chegou a afirmar que não narraria a Copa de 2026 e que a edição de 2024 seria sua despedida.