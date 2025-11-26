Técnico campeão do mundo é anunciado na seleção brasileira da Kings League; veja
VelhoVamp será Coordenador Técnico ao lado de Dudu e Preto para a competição
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira da Kings League fez um anúncio de peso pensando na Kings World Cup Nations 2026, que será realizada no Brasil em janeiro. Para buscar o título em casa, a comissão técnica ganhou o reforço de um nome vitorioso: VelhoVamp.
Veja mais sobre Kings League ⬇️
Craque da Kings League assina com time tradicional do Brasil; confira
Ídolo do Corinthians é anunciado como novo presidente na Kings League
Piqué promete mudanças drásticas para a Kings League Brasil; confira
O treinador, que é o atual campeão do mundo com a Seleção Brasileira (em uma edição anterior da modalidade), agora assume a função de Coordenador Técnico e será responsável por dar suporte e traçar as estratégias de longo prazo para a equipe. VelhoVamp também é conhecido por seu trabalho à frente do G3X FC na Kings League.
A comissão técnica montada para a competição no Brasil reúne grandes nomes e experiência na modalidade. Além de VelhoVamp, que é do G3X FC, fazem parte da equipe: Dudu, do Fúria FC, como Técnico; e Preto, do Dendele FC, como Auxiliar Técnico.
Com a junção de Dudu, Preto e Velho Vamp, a Seleção Brasileira busca uma sintonia perfeita entre tática, apoio e experiência para coroar a campanha em janeiro de 2026, diante de sua torcida. O anúncio eleva as expectativas em torno do desempenho do Brasil na primeira Copa do Mundo de Nações da Kings League realizada em território nacional.
Brasil tem grupo definido na Kings World Cup Nations
A seleção brasileira, atual campeã da Kings World Cup Nations, já conhece seus adversários e o caminho que terá pela frente para defender o título em casa, no torneio que acontecerá em janeiro de 2026 no Brasil. O sorteio para a Copa do Mundo foi realizado em Copacabana, no kickoff da Kings League, que prometeu uma segunda edição ainda mais emocionante, com a grande final no Allianz Parque, em São Paulo.
A Copa do Mundo da Kings League terá um formato de grupos, com cinco chaves de quatro times cada. A equipe do Brasil não teve sorte no sorteio e caiu no chamado "grupo da morte" ao lado da poderosa Espanha, um dos países mais tradicionais no futebol de 7 da Kings League; do Catar, e também da seleção do Peru.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias