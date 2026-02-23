Técnico deixa seleção classificada para a Copa do Mundo

Dick Advocaat, de 78 anos, deixou o cargo de treinador de Curaçao a menos de quatro meses da Copa do Mundo. O profissional neerlandês, que classificou o país caribenho ao torneio de forma inédita, tomou a decisão para dar "atenção total" à filha, que enfrenta problemas de saúde.

— Eu sempre disse que a minha família vem antes do futebol. É, portanto, uma decisão natural. Dito isso, vou sentir saudades imensas de Curaçao, sua população e meus colegas — escreveu o técnico em pronunciamento compartilhado pela federação de futebol curaçauense.

Advocaat fez história à frente da seleção durante a campanha nas Eliminatórias, que incluiu sequência de dez jogos de invencibilidade. A classificação veio após empate por 0 a 0 com a Jamaica, em novembro do ano passado. Dessa forma, colocou na Copa do Mundo o país de apenas 156 mil habitantes, o menos populoso entre todos os garantidos no torneio.

— Eu considero classificar o menor país para a Copa do Mundo um dos grandes momentos da minha carreira. Estou orgulhoso dos jogadores, da comissão técnica e de todos os membros da diretoria que acreditaram na gente — celebrou.

Sucessor de Advocaat já definido

O também neerlandês Fred Rutten assume o cargo deixado por Advocaat. Aos 63 anos, o contratado treinou equipes importantes como Schalke 04, Anderlecht, PSV e Feyernoord. O antigo comandante de Curaçao, por sua vez, já passou por Fenerbahce, seleção holandesa e o mesmo Feyenoord, entre diversos outros trabalhos expressivos.

Jogos de Curaçao na fase de grupos da Copa do Mundo

Curaçao x Alemanha - 14/06

Curaçao x Equador - 20/06

Curaçao x Costa do Marfim - 25/06

Comunicado de despedida da seleção na íntegra

"Dick Advocaat deixou o cargo de treinador principal da seleção nacional de futebol de Curaçao com efeito imediato. O holandês liderou recentemente a equipe rumo à próxima Copa do Mundo da Fifa. Fred Rutten foi nomeado como seu sucessor.

O treinador de 78 anos decidiu dedicar sua atenção total à sua filha, que enfrenta problemas de saúde. 'Sempre disse que a família vem antes do futebol', disse Advocaat. 'Esta é, portanto, uma decisão natural. Dito isso, sentirei muita falta de Curaçao, do seu povo e dos meus colegas. Considero a classificação da menor nação do mundo para a Copa do Mundo um dos destaques da minha carreira. Estou orgulhoso dos meus jogadores, equipe técnica e membros da diretoria que acreditaram em nós.'

Gilbert Martina, presidente da Federação de Futebol de Curaçao (FFK), reagiu emocionalmente ao anúncio: 'Sua decisão impõe nada menos que respeito. Dick fez história com nossa seleção nacional. Curaçao será sempre grata a ele.'

Fred Rutten (63) foi nomeado pela FFK como sucessor de Advocaat. Rutten treinou anteriormente FC Twente, PSV, Feyenoord e Schalke 04, e expressou imediatamente sua disposição em assumir o cargo. 'É um momento difícil para Dick e desejo força a ele e à sua família. Dick é um ícone do futebol mundial. É verdadeiramente uma honra continuar o seu trabalho. Conversei extensivamente com ele e sua equipe e continuarei pelo mesmo caminho. Curaçao pode esperar de mim a mesma dedicação e empenho.'"