Espanhóis criticam Almada, ex-Botafogo: 'Espiral negativo'

O meia Thiago Almada, ex-Botafogo, foi alvo de duras críticas do jornal espanhol "Mundo Deportivo" após sua atuação na vitória do Atlético de Madrid sobre o Osasuna. O veículo classificou o argentino como o caso mais evidente de um jogador que não responde às oportunidades no fim da temporada e afirmou que ele está preso em uma "espiral negativa" da qual não consegue escapar.

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Almada começou a partida atuando pela ponta direita do ataque colchonero, ao lado de Griezmann centralizado e Lookman na esquerda. No entanto, sua atuação foi considerada decepcionante pela publicação. Ele não tocou na bola dentro da área adversária, não finalizou uma única vez sequer ao gol e não criou nenhuma chance para os companheiros. No segundo tempo, Simeone optou por substituí-lo.

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O argentino completará 25 anos no fim de abril e tem contrato com o Atlético de Madrid até 2030. O clube, no entanto, estaria disposto a ouvir propostas pelo jogador ao fim da temporada. O Mundo Deportivo também afirmou que Almada está na lista de transferências do clube espanhol.

Thiago Almada comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução Instagram)

Início promissor, lesão e vaias da torcida

A trajetória de Almada no Atlético de Madrid começou de forma animadora. O meia vinha tendo um início promissor até sofrer uma lesão enquanto servia a seleção argentina. O problema físico o afastou dos gramados por algumas semanas e, desde seu retorno, sua produção caiu drasticamente.

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O jogador tem alternado atuações ruins com raros lampejos de esperança. Na partida anterior contra o Celta de Vigo, no Metropolitano, Almada foi vaiado pela própria torcida ao sair de campo. Foi o reflexo do descontentamento da torcida com seu desempenho.

Apesar da má fase, Almada deve estar na lista de convocados do técnico Lionel Scaloni para a Copa do Mundo. A expectativa é que a convocação sirva como motivação para o jogador tentar recuperar seu melhor futebol.

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