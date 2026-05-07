Globo lança o 'Cartola' para a Copa do Mundo de 2026; veja todos os detalhes

Na Copa do Mundo de 2026, os torcedores conseguirão se divertir como técnicos de suas próprias equipes, com craques das 48 seleções. Pela primeira vez, o Cartola, fantasy game da Globo, contará no app com uma dinâmica de jogo baseada na maior competição de futebol do planeta, que será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

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O Cartola da Copa do Mundo tem mecânica, scouts e recursos similares aos do popular fantasy do Campeonato Brasileiro. Os usuários recebem um patrimônio em cartoletas (C$), moeda do game, para investir na compra e venda de jogadores com o desafio de montar um time fictício com 11 atletas e um técnico, acumulando pontos a partir do desempenho dos escalados nos duelos de verdade, da fase de grupos até a final.

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A partir do dia 8 de maio, o mercado estará aberto com o preço de alguns craques cotados para participar do torneio. Depois do dia 18 de maio, a plataforma será atualizada com todos os jogadores, de forma que o público consiga preparar suas escalações para a rodada de abertura.

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— A Globo quer levar essa grande celebração do futebol que é a Copa ao máximo de pessoas, da transmissão dos jogos a experiências interativas, como o Cartola. Nosso fantasy game é um dos pontos de contato desse ecossistema esportivo, contribuindo para que seja ainda mais divertido e emocionante acompanhar as disputas — iniciou Erick Cruz, head de Produtos Digitais de Esporte da Globo.

— Avaliar os cenários de confrontos entre as seleções e os talentos que podem se destacar traz uma camada extra de envolvimento com o torneio, é mais um motivo para vibrar com as partidas e um jeito lúdico de testar a sua leitura sobre a competição — concluiu.

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Taça da Copa do Mundo Fifa (Foto: Divulgação)

Detalhes do Cartola

A sociabilidade é um ativo que se mantém para esta versão do fantasy, que também conta com a oferta de ligas para que os cartoleiros possam viver o campeonato em desafios compartilhados com os amigos. Cada usuário consegue criar e/ou participar de até cinco ligas clássicas, formato em que um ranking é criado a partir do somatório de pontos dos participantes; até cinco ligas de pontos corridos, mecânica de todos contra todos que organiza duelos entre os competidores e pontua os melhores da rodada; e até cinco ligas mata-mata, dinâmica rápida em que os piores pontuadores são eliminados até restar um campeão.

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No Cartola PRO, modalidade paga com benefícios exclusivos, é possível entrar em até 10 ligas de cada tipo. Para a edição da Copa do Mundo, as vantagens do PRO estarão disponíveis sem custo adicional. Além da maior quantidade de ligas, mais itens de personalização dos times e navegação sem anúncios, o usuário tem acesso a informações extras do Gato Mestre, selode análises e estatísticas do ge, como o mínimo para valorizar e a avaliação do assistente de escalação. Neste ano, a assinatura pode ser feita em 12 vezes de R$ 4,99 por mês.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como a competição funciona em etapas eliminatórias, o público verá adaptações nas regras do Cartola. Em caso de partidas com prorrogação, as jogadas seguem valendo para o game. Já se o embate for para disputas de pênaltis, os scouts das cobranças não impactam a pontuação. Essa inclusão foi testada durante o fantasy para a Copa do Mundo de Clubes.