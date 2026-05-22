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Técnico de Portugal revela aposta curiosa para Copa do Mundo

Técnico declara-se confiante para esta edição da Copa

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 22/05/2026
10:05
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Roberto Martínez é treinador de Portugal desde 2023 (Foto: JACK GUEZ / AFP)
imagem cameraRoberto Martínez é treinador de Portugal desde 2023 (Foto: JACK GUEZ / AFP)
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Durante uma entrevista à Rádio e Televisão de Portugal (RTP), o comandante da seleção de Portugal, Roberto Martínez, revelou uma superstição que o faz acreditar no título do torneio este ano. Atual campeã da Liga das Nações e uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, a seleção europeia chega ao torneio repleta de expectativas.

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Após parar nas oitavas de final em 2018, na Rússia, e amargar uma eliminação para Marrocos por um a zero no Catar, em 2022, a Seleção das Quinas, liderada por Cristiano Ronaldo, que deve fazer sua última Copa do Mundo, nunca sonhou tanto com o primeiro título mundial. Portugal está no grupo K, junto com ColômbiaRepública Democrática do Congo e Uzbequistão.

Portugal tem estreia na Copa marcada contra RD Congo, no dia 17 de junho (Foto: John MacDougall/AFP)
Portugal tem estreia na Copa marcada contra RD Congo, no dia 17 de junho (Foto: John MacDougall/AFP)

Técnico de Portugal aposta em numerologia para conquista da Copa

Roberto Martínez, técnico de Portugal, revelou a crença em numerologia para Seleção Portuguesa ganhar a Copa do Mundo de 2026:

- Acredito muito em numerologia. Acho que o número 6 pode trazer algo muito positivo. Em 2016, Portugal venceu a Eurocopa. Em 1966, teve seu melhor resultado em Copas do Mundo, com o terceiro lugar. Houve também a semifinal de 2006. É hora de conquistar aquilo que Portugal merece - afirmou o comandante.

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A equipe de Roberto Martínez é um conjunto equilibrado, que mistura experiência em grandes competições e nomes de destaque no futebol mundial, entre os jovens e os mais veteranos. É uma equipe com solidez defensiva, um meio-campo muito dinâmico e criativo e um ataque com muitas variações, de imposição física e bastante técnica. É um elenco completo.

Rota traçada rumo à glória

Texto de Mariana Quélhas

Cabeça de chave no sorteio, Portugal quer evitar surpresas e carimbar a vaga para o mata-mata sem sustos. A seleção lusa medirá forças na fase de grupos contra a sempre perigosa e física equipe do Uruguai, o futebol dinâmico da República Democrática do Congo e a surpreendente seleção do Uzbequistão.

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Com os olhos do planeta voltados para a despedida histórica de Cristiano Ronaldo de Copas do MundoPortugal entra em campo não apenas para competir, mas para consolidar seu pavilhão no topo do futebol global.

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