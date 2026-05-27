Neymar se apresenta e tem dia decisivo na Seleção Brasileira; entenda

TERESÓPOLIS (RJ) - O atacante Neymar terá uma quarta-feira decisiva na Seleção Brasileira. O camisa 10 se apresenta à equipe nacional, na Granja Comary, em Teresópolis, e, assim como todos os convocados, será submetido a uma bateria de exames pelo departamento médico da CBF. A avaliação definirá os próximos passos do atacante na preparação para a Copa do Mundo e se ele terá condições de enfrentar o Panamá, no próximo domingo, às 18h30, no Maracanã, se precisará finalizar o processo de recuperação nos Estados Unidos antes de voltar a atuar pela Seleção nos primeiros compromissos do Mundial ou até mesmo se corre o risco de ser cortado da Copa do Mundo.

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Neymar sofreu uma pancada na panturrilha direita no último dia 17 de maio, durante a partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, porém, as informações envolvendo a situação clínica do jogador têm sido desencontradas. Após a partida diante do Coxa, o técnico Cuca afirmou em entrevista coletiva que o problema não o preocupava e classificou a situação apenas como uma pancada, indicando inclusive a possibilidade de utilização do atacante diante do Grêmio, no dia 23.

Depois do compromisso contra o clube gaúcho, a expectativa era que Neymar pudesse voltar a atuar na partida decisiva diante do Deportivo Cuenca, pela Copa Sul-Americana, disputada na última terça-feira (26). O atacante esteve presente na Vila Belmiro e acompanhou de perto a vitória do Santos por 3 a 0, resultado importante para a permanência da equipe na competição continental. Ainda assim, Neymar não entrou em campo e o mistério sobre sua real condição física permaneceu.

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O Lance! procurou o Santos para obter informações sobre o quadro do jogador, mas a resposta do clube foi de que a situação seria tratada pela CBF. A entidade, por sua vez, tem mantido o mesmo discurso oficial desde a convocação: a comissão técnica só irá se manifestar sobre as condições físicas dos atletas após as avaliações programadas para esta quarta-feira, na chegada à Granja Comary.

Neymar trabalha com staff para se apresentar à Seleção

Desde que o problema na panturrilha foi constatado, Neymar intensificou o trabalho de recuperação ao lado de seu staff pessoal e do departamento médico do Santos. Entre os métodos utilizados está o PRP (plasma rico em plaquetas), procedimento de medicina regenerativa que acelera a cicatrização e auxilia no processo de recuperação muscular. A rotina também conta com trabalhos específicos no local da lesão, entre eles, o uso de botas de LED para redução da fadiga muscular e sessões em câmara hiperbárica, utilizadas para acelerar a regeneração dos tecidos.

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Apesar da apreensão em torno da situação do atacante, os sinais mais recentes indicam que o problema pode não ser grave. Nos vídeos divulgados pelo próprio jogador durante as sessões de treinamento, Neymar aparece realizando atividades físicas sem maiores limitações aparentes. Em lesões de grau 2 na panturrilha, por exemplo, o protocolo normalmente exige repouso absoluto nas primeiras semanas, algo que não aconteceu. Além disso, na última terça-feira, o atacante chegou sorridente à Vila Belmiro, distribuiu autógrafos aos torcedores e demonstrou tranquilidade, comportamento distante do cenário de alguém preocupado com o risco de ficar fora da Copa do Mundo.

A apresentação oficial da Seleção Brasileira acontece nesta quarta-feira na Granja Comary. Carlo Ancelotti terá 23 jogadores à disposição nesta primeira fase da preparação. Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Marquinhos irão se apresentar diretamente nos Estados Unidos, já que disputarão no sábado a final da UEFA Champions League Final entre Arsenal e Paris Saint-Germain. O volante Casemiro foi o primeiro convocado a chegar à concentração, desembarcando em Teresópolis na noite da última terça-feira (26).

Neymar durante treino do Santos. Jogador se apresenta à Seleção nesta quarta (Foto: Raul Baretta/SFC)

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