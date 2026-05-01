A Copa do Mundo pode ser histórica pela quebra de diversos recordes que duram décadas. Com o novo formato e o aumento no número de partidas, marcas estabelecidas estão ameaçadas por jogadores em atividade. Astros como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo chegam ao torneio com chances de se isolarem no topo de estatísticas de gols, vitórias e participações.

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Recordes brasileiros em risco

Dois recordes curiosos que pertencem a brasileiros podem ser superados:

O jogador com maior número de jogos entrando como reserva: Denílson detém a marca de maior número de jogos entrando como suplente (11 vezes saindo do banco). Quem ameaça o brasileiro é o inglês Marcus Rashford, que já acumula 9 partidas entrando no decorrer do jogo em Copas.

O jogador com mais gols de fora da área: Rivellino é o recordista de gols de fora da área em Copas, com 5. Lionel Messi, que já marcou 4 vezes de longe, precisa de apenas um para igualar e dois para superar o ídolo do Fluminense e do Corinthians.

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🐐 A batalha de Messi e Cristiano Ronaldo

Os dois maiores craques da geração podem isolar-se como os únicos atletas a disputar 6 edições de Copa do Mundo. Mas as marcas não param por aí:

Lionel Messi

Vitórias: Messi tem 16 vitórias. Se vencer dois jogos na fase de grupos (contra Argélia, Áustria ou Jordânia), supera as 17 vitórias do alemão Miroslav Klose.

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Artilharia Máxima: Com 13 gols, Messi precisa de mais 3 para igualar Klose (16) e 4 para se tornar o maior artilheiro isolado da história das Copas.

Finais: Se chegar à decisão, Messi iguala Cafu como o jogador com mais finais disputadas (3).

Messi em atuação pela Argentina. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Cristiano Ronaldo

Goleador veterano: Aos 41 anos, CR7 quer bater o recorde de Pepe (39 anos) como o jogador mais velho a marcar em um mata-mata de Copa. Luka Modric (40 anos) também corre por fora nessa disputa.

Cristiano Ronaldo celebra título da Nations League por Portugal (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

A fome de Kylian Mbappé

Com apenas 27 anos durante o Mundial, Mbappé já mira o topo do mundo. Ele soma 12 gols (apenas 4 atrás de Klose) e já disputou 2 finais. Se a França chegar à decisão novamente, ele igualará Cafu com 3 finais disputadas - e com uma eficiência assustadora de um gol por jogo na competição.

👨‍🏫 O recorde dos treinadores

A Copa de 2026 terá o treinador mais velho da história. O recorde atual pertence ao alemão Otto Rehhagel (71 anos em 2010), mas será ultrapassado.

Miroslav Koubek (treinador da Tchéquia): Terá 74 anos durante o Mundial.

Hugo Broos (treinador da África do Sul): Também terá 74 anos, mas é alguns meses mais novo que o tcheco.

Além deles, Didier Deschamps pode se tornar o técnico com mais jogos na história (precisa chegar às quartas para igualar os 25 jogos de Helmut Schon) e o técnico com mais vitórias (precisa de apenas mais três).

🧤 Recordes dos goleiros

O goleiro belga Thibaut Courtois entra no Mundial com a missão de bater o recorde de "Clean Sheets" (jogos sem sofrer gols). Atualmente com 7 partidas invicto, ele precisa de mais 3 para igualar os lendários Peter Shilton e Fabien Barthez.

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