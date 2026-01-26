Fifa e CBF se reúnem com Lula para tratar da Copa do Mundo Feminina

Os presidentes da Fifa e da CBF se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (26), no Palácio do Planalto, em Brasília. Além de Gianni Infantino e Samir Xaud, respectivamente, a comitiva foi formada pelo vice-presidente da CBF Gustavo Dias Henrique, pelo ministro do Esporte, André Fufuca, e pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Na pauta, dois assuntos principais: a organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada pelo Brasil, e a preparação da Seleção masculina para o Mundial de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. O governo federal reforçou o compromisso com o torneio feminino, previsto para ocorrer em oito cidades-sede com infraestrutura já consolidada.

— Falamos do Mundial Feminino, do Brasil 2027, que vai ser o melhor. E concordamos: o melhor Mundial da história do futebol. Teremos entre três e quatro milhões de torcedores do mundo inteiro que vão encher os oito maravilhosos estádios nas oito cidades-sede. Teremos três bilhões de pessoas, no mínimo, que vão ver este Mundial feminino [pela TV], que vai ser um êxito total. Trabalhamos juntos, CBF, FIFA, o governo, para que seja um êxito. Todo mundo está pronto com isso. Tudo está pronto no Brasil. Há estádios, há hotéis, há aeroportos. Não precisamos de nada, apenas a alegria da gente. Que toda a gente esteja com a Fifa, com a CBF e com o governo para apoiar as mulheres e o futebol feminino e todas as causas das mulheres. Contra a violência, contra o feminicídio. Estamos juntos e vamos trabalhar na educação desse tema. Esse foi o tema principal, o Mundial Feminino — afirmou Gianni Infantino.

O encontro, intermediado por Gustavo Dias Henrique, também serviu para demonstrar a intenção brasileira de pleitear a sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Espanha, Marrocos e Catar já manifestaram interesse oficial na competição.

— O encontro representou um momento relevante de articulação entre o Governo Federal, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a FIFA, dedicado à discussão de pautas de interesse comum e ao fortalecimento do papel do Brasil no cenário internacional do futebol. Às vésperas de sediar a Copa do Mundo de 2027, o aprofundamento dessa cooperação torna-se ainda mais estratégico — declarou Gustavo Dias Henrique.