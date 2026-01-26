Atlético-MG se manifesta sobre erros de arbitragem no clássico e se reunirá com a CBF

O Atlético se manifestou nesta segunda-feira (26), por meio do CSO Paulo Bracks, sobre os erros de arbitragem no clássico do último domingo contra o Cruzeiro. Segundo o executivo do Galo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda cometeu equívocos considerados “escandalosos” durante a partida, especialmente às vésperas do início do Campeonato Brasileiro.

O Atlético se manifestou nesta segunda-feira (26), por meio do CSO Paulo Bracks, sobre os erros de arbitragem no clássico do último domingo contra o Cruzeiro. Segundo o executivo do Galo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda cometeu equívocos considerados "escandalosos" durante a partida, especialmente às vésperas do início do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+Aposte nas partidas do Atlético no Campeonato Mineiro e Brasileiro

Bracks também destacou que, além do clássico contra a Raposa, outros erros de arbitragem ao longo da competição já vinham prejudicando o Atlético. Diante disso, o dirigente afirmou que o clube irá nesta terça-feira à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tratar do assunto diretamente com a comissão de arbitragem.

– Na quarta-feira (21) contra a América, nós fomos prejudicados pela arbitragem. Um gol legítimo do Cuello anulado, que nos dava aquela altura do jogo outra virada. E optamos por não falar naquele momento para não mascarar os erros nossos da partida, do empate, e transferir responsabilidade.

continua após a publicidade

– Mas ontem, de novo, dessa vez com a arbitragem de fora, escolhida por sorteio na federação, mais uma vez a arbitragem interferiu diretamente no jogo. Mesmo com a nossa vitória importantíssima no clássico, nós não podemos deixar de destacar o absurdo que foi o pênalti do Bernard. O pênalti foi escandaloso. Ao nosso ver, não tem disputa de bola.

– É impossível não demonstrar preocupação às vésperas do início do Campeonato Brasileiro e, por essa razão, amanhã estarei na CBF para tratar desse assunto de forma direta com a Comissão de Arbitragem. O Galo não quer apito ao seu favor, em absoluto, mas nós não vamos admitir sucessão de erros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Os lances que o Atlético reclama

O primeiro erro apontado pelo Atlético teria ocorrido na partida da última quarta-feira (21), contra o América. Na ocasião, o árbitro Murilo Francisco Misson anulou um gol marcado por Cuello, que colocaria o Galo em vantagem no placar.

Após um cruzamento na área, o jogador atleticano subiu para disputar a bola com o goleiro do Coelho, levou a melhor no lance e balançou as redes. Inicialmente, o árbitro validou o gol em campo, mas, após ser acionado pelo VAR, foi ao monitor e, depois da revisão, anulou a jogada, alegando falta no goleiro.

Já o segundo lance ocorreu no clássico do último domingo contra o Cruzeiro. O árbitro foi Davi de Oliveira Lacerda, árbitro de fora da federação mineira, escolhido por meio de sorteio para apitar o clássico.

Nos acréscimos da primeira etapa, Bernard recebeu a bola dentro da área e tentou driblar o lateral Kaiki, que, com o braço, obstruiu a passagem do meia do Galo. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda não marcou a infração e o VAR também não solicitou a revisão do lance.