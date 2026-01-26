CBF define o árbitro para Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians

A CBF definiu que Rafael Rodrigo Klein será o árbitro da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians, no dia 1º de fevereiro, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A bola rola às 16h (de Brasília) e define o primeiro campeão nacional da temporada.

O Rubro-Negro garantiu vaga por ter sido campeão do último Brasileirão, enquanto o Timão se classificou por ter conquistado a Copa do Brasil na última temporada. O anúncio foi feito por meio do canal CBF Arbitragem, no Youtube.

A escala completa ainda não foi divulgada no site oficial da confederação. Será a segunda vez que o árbitro gaúcho apitará um duelo entre Flamengo e Corinthians. Em 2023, Rafael Rodrigo Klein atuou na vitória por 1 a 0 do clube carioca sobre o Timão, no Maracanã, pelo primeiro turno do torneio.

Árbitro gaúcho será responsável por apitar a decisão entre Flamengo e Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotografico/Gazeta Press)

Rafael Rodrigo Klein, de 35 anos, pertence ao quadro de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Ele estreou na arbitragem profissional em 2014, e seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro da Série A ocorreu em 2022. Em 2023, foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho. Considerado um profissional experiente, integra o quadro da Fifa desde 2024.

O árbitro possui um histórico recente em grandes decisões do futebol brasileiro. Na última temporada, apitou o empate por 0 a 0 entre Corinthians e Vasco, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.